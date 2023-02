La fibromialgia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por múltiples síntomas, como el dolor crónico generalizado, cansancio intenso, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas o trastornos del sueño, así lo precisa la Fundación Española de Reumatología.

Esta enfermedad es muy frecuente y afecta a un 2% de la población general, apareciendo fundamentalmente en mujeres en la edad media de la vida. Este padecimiento puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas, y sensación de inflamación en manos y pies.



Además, las personas que lo padecen suelen sentirse fatigadas y tienen dificultades para dormir. Aunque la fibromialgia no tiene cura, las personas pueden tratar sus síntomas con medicamentos, como analgésicos y antinflamatorios, y tratamientos no farmacológicos, como el ejercicio o terapia cognitivo-conductual. Varios pacientes han comentado que se han sentido mejor cuando utilizan varios tipos de tratamientos.



¿Cómo vivir con fibromialgia?



El cuidado personal de las personas es esencial para mejorar los síntomas y la función diaria. Junto con el tratamiento médico y los hábitos saludables pueden ayudar a disminuir el dolor, mejorar su calidad del sueño, disminuir el cansancio y ayudar a lidiar mejor con la enfermedad.



El ‘American College of Rheumatology’ asegura que los siguientes consejos ayudarán a las personas con el cuidado personal para vivir con fibromialgia:

Tómese un tiempo para relajarse durante el día

Se recomienda que durante este tiempo practique ejercicios de relajación profunda y meditación para reducir el estrés que producen los síntomas.



Tenga horarios regulares para dormir

Dormir lo suficiente permite que el cuerpo se recupere, tanto física como mentalmente. Evite las siestas durante el día y limite el consumo de cafeína que puede interrumpir su sueño en la noche.

Realice ejercicio con frecuencia



Puede que al comienzo sea difícil realizar ejercicio, pero con el paso del tiempo y haciendo de manera regular le ayudará a reducir los síntomas de dolor y cansancio. En ese sentido, debe empezar con pequeños ejercicios y poco a poco subir la intensidad.

No mire hacia atrás

La clave es concentrarse en mejorar y no en cuál fue la causa de su enfermedad.

