Después de que veinte países hubieran manifestado de alguna manera un reconocimiento a la candidatura de Fernando Ruiz Gómez, exministro de Salud, para la dirección de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y de que su plan de trabajo estuviera encaminado a orientar desde dicha agencia los principales aspectos de la salud pública del continente, Ruiz dio a conocer ayer a través de una carta que el gobierno de Gustavo Petro no apoyaba dicha aspiración y, en tal sentido, el país pierde la oportunidad más cercana de ocupar este cargo en los 120 años que tiene la OPS. Ruiz Gómez habló con EL TIEMPO al respecto.



(Lea: Gobierno Nacional retiró la postulación del exministro Fernando Ruiz a la OPS)

¿Qué es la OPS?

Es un órgano de cooperación técnica en salud de las Américas. Apoya a los países en la respuesta a enfermedades transmisibles, crónicas, fortalecimiento a los sistemas de salud y respuesta a situaciones de emergencias y desastres, tiene 35 Estados miembros y cuatro miembros asociados. Es también la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Es una entidad colaborativa, mas no intervencionista. Los países tienen siempre autonomía en su propia política sanitaria.

¿Cómo se eligen sus directivos?

La mayor parte de los empleados son funcionarios de carrera, nombrados a partir de convocatorias públicas, el director sí es elegido por los países, durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, por un periodo de 5 años con una posibilidad de una reelección. La próxima elección se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2022.

¿Cómo se postulan los nombres de los candidatos?



Antes de cada elección hay un periodo donde cada país puede presentar una candidatura. Este periodo para la presente elección venció el 30 mayo de 2022. Por esta razón ya no es posible para Colombia postular un candidato diferente. Mi nombre se propuso el 3 de marzo del 2022, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

¿Qué reconocimiento tuvo?



Tuvo un muy alto reconocimiento no solo por mi nombre, sino por el hecho de que Colombia nunca ha sido elegida para la dirección. Muchos países consideraron que era el turno de nuestro país. Colombia es uno de los países líderes de la región en salud pública no solo por el reconocimiento continental al manejo de la pandemia, sino por la larga historia de logros en la salud publica del país, algunos tan importantes como la erradicación del sarampión, la rubeola y la rubeola congénita. Hay hitos muy importantes como haber sido el primer país del mundo en lograr la eliminación de la oncocercosis, logro que me correspondió recibir siendo viceministro de Salud.

¿Qué países lo apoyaban?



Muy altas. Los comentarios recibidos después del foro de candidatos fueron muy positivos y la agenda propuesta por parte de Colombia para la transformación de la organización fue ampliamente aceptada.

¿Cuándo y cómo se enteró que Colombia no avalaba su candidatura?



El pasado martes 13 de septiembre, la viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Internacionales me llamó para comunicarme la decisión del Gobierno.

¿Esto qué significado tiene?



Significa una pérdida de oportunidad y de reconocimiento para nuestro país, pero también expresa la fragilidad de nuestra política exterior. Es un asunto que debe ir más allá de las orientaciones políticas de los gobiernos porque debería prevalecer el interés nacional.

¿Conoce los factores que condicionaron esta decisión?

No he sido informado al respecto. En medios se han expresado argumentos no ciertos, ligados a mi gestión como ministro, tales como un supuesto déficit no coyuntural de 5 billones de pesos, lo cual si fuera cierto de manera alguna se compadecería con la decisión del ministerio actual de reducir la solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda para el año entrante en cerca de cuatro billones de pesos.

Esto dijo la Ministra de Salud

Por su parte, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que esta decisión se toma a nivel del Presidente como jefe de Estado y de la Cancillería.



Sin embargo, mencionó que es claro que el exministro Fernando Ruiz, como lo ha manifestado, no comparte la política de salud del actual gobierno y, en ese sentido, no es coherente que en este campo la representación internacional recaiga en una persona que, abiertamente, tiene esa posición.



Corcho recalca que la política de salud que se busca llevar a cabo para garantizar el derecho fundamental para todos los colombianos obedece a un plan de gobierno que es diferente al ejecutado por el exministro.