La FDA respalda el uso de la píldora de Merck contra el covid-19

La píldora para el covid-19 de Merck obtuvo una recomendación clave de los asesores y reguladores estadounidenses, lo que aumenta la probabilidad de que el tratamiento para pacientes de alto riesgo sea autorizado en Estados Unidos.



El comité asesor de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) votó 13 a 10 a favor del molnupiravir, el fármaco antiviral de Merck, bajo el argumento de que los beneficios superan los riesgos.



La píldora está destinada a tratar el covid-19 leve a moderado en adultos con riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Merck desarrolló el tratamiento en conjunto con Ridgeback Biotherapeutics LP. La decisión se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre una nueva variante del coronavirus.



Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, Moderna Inc. y Johnson & Johnson, también están trabajando para adaptar sus vacunas en contra de la variante ómicron. Aunque la FDA no está obligada a seguir las recomendaciones del panel, llamado 'Comité Asesor de Medicamentos Antimicrobianos', es probable que esta vez lo haga.



La píldora podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra la pandemia, al convertir el covid-19 en una enfermedad que se trata fácilmente fuera del entorno hospitalario. Esto aliviaría la carga en los sistemas de salud que se han visto debilitados por la escasez de personal y el aumento de los niveles de contagios.



A diferencia de otros antivirales para el covid-19 que se administran por infusión intravenosa, generalmente en hospitales o clínicas, los pacientes podrán tomar durante cinco días una dosis de molnupiravir en casa.



Los reguladores de la Unión Europea autorizaron previamente la píldora de Merck para el tratamiento de emergencia en adultos, sin embargo, el medicamento no ha sido formalmente autorizado para la venta.



Actualmente, Pfizer también busca la autorización de la FDA para su propia píldora antiviral para el covid-19.

