La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el miércoles la píldora contra el covid-19 de Pfizer, un paso importante en la lucha contra la pandemia ya que da acceso a un tratamiento a millones de enfermos.



"La autorización de hoy presenta el primer tratamiento contra el covid-19 en forma de píldora que se toma por vía oral", dijo la científica de la FDA Patrizia Cavazzoni en un comunicado.



"Esta aprobación proporciona una nueva herramienta para luchar contra el covid-19 en un momento crítico de la pandemia, en el que están surgiendo nuevas variantes", acotó la funcionaria.



La FDA autoriza este medicamento para pacientes de alto riesgo mayores de 12 años. El tratamiento de Pfizer, llamado Paxlovid, consiste en dos píldoras diarias tomadas durante cinco días. Un ensayo clínico entre 2.200 personas demostró, según la empresa, que es seguro y que reduce el riesgo de hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en un 88 %.



En un movimiento inusual, la FDA no convocó a su panel habitual de expertos independientes para revisar en profundidad los datos relacionados con la píldora de Pfizer antes de esta autorización. El tratamiento de Pfizer había sido autorizado previamente en la Unión Europea.



Estados Unidos ya ha pagado 10 millones de tratamientos por casi 5.300 millones de dólares. La autorización se produce en momentos en que los casos de coronavirus aumentan en Estados Unidos, impulsados por la variante ómicron, la más infecciosa vista hasta la fecha.



La variante altamente mutada es más capaz de eludir la inmunidad conferida por una infección previa, y las autoridades sanitarias instan al público a recibir un refuerzo con vacunas de ARN mensajero (ARNm) para conseguir un mayor grado de protección.



A diferencia de las vacunas, la píldora anticovid no se dirige a la proteína de pico, en constante evolución del coronavirus, utilizada para invadir las células. Aún se espera la autorización para otra píldora contra la enfermedad desarrollada por la farmacéutica Merck, la cual también se toma durante cinco días.



Los expertos independientes votaron a favor de ese tratamiento por un estrecho margen, pero expresaron preocupaciones en torno a su seguridad, como el daño potencial a los fetos de mujeres embarazadas y el posible daño a la cadena de ADN.



Los dos tratamientos funcionan de diferentes maneras dentro del cuerpo y no se cree que la píldora de Pfizer conlleve el mismo nivel de riesgos. Gran Bretaña y Dinamarca ya le han dado luz verde al tratamiento elaborado por Merck.

