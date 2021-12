El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas mencionó que, aunque la variante ómicron del coronavirus se está propagando rápidamente por Estados Unidos, los primeros indicios dejan entrever que podría ser menos peligrosa que la delta, que sigue impulsando un repunte en las hospitalizaciones.



Esta variante ha generado tanta atención como la delta en su momento. A pesar de que la nueva cepa suscita múltiples incógnitas, un grupo de expertos de la OMS ha dicho que aún no hay indicios de que genere más casos graves de covid-19 o con síntomas diferentes a los de cepas anteriores.



Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden, declaró en el programa “State of the Union” de la cadena CNN que los científicos necesitan más información antes de llegar a conclusiones sobre la gravedad de ómicron.



“Hasta ahora, no parece que tenga un grado de severidad muy grande”, señaló Fauci. “Pero tenemos que ser realmente cuidadosos antes de hacer cualquier determinación de que es menos grave, o de que realmente no provoca una enfermedad grave, en comparación con la delta”.



De acuerdo a un artículo de 'Los Angeles Times', la variante ómicron había sido detectada en aproximadamente una tercera parte de los estados de Estados Unidos hasta el domingo, incluyendo en el noreste, en el sur, en las Grandes Llanuras y en la costa oeste. Wisconsin y Missouri han sido de las últimas entidades en confirmar casos.



Sin embargo, la delta sigue siendo la variante dominante, representando más del 99% de los casos e impulsando un alza en las hospitalizaciones en el norte del país.



Las autoridades estadounidenses siguieron pidiendo a la gente que se vacune contra el covid-19 y reciba la dosis de refuerzo, y que también tome medidas como portar mascarillas cuando esté con extraños en interiores, haciendo notar que todo lo que sirve para protegerse contra la variante delta también sirve contra otras variantes.



Incluso si ómicron resulta ser menos peligrosa que delta, sigue siendo problemática, declaró la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, en el programa “Face The Nation” de la cadena CBS.



“Incluso si tenemos una gran cantidad de casos que son moderados, algunos de esos individuos requerirán ser hospitalizados”, señaló. “Necesitarán ingresar a terapia intensiva y algunas personas morirán. No queremos ver que eso pase, aunado a una situación ya de por sí difícil en la que delta está circulando a nivel global”.

