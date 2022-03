Según la Organización Mundical de la Salud, cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida y es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020.



Además, la OMS indica que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. En 2020, alrededor de 685.000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad.



Este panorama ha hecho que la ciencia realice una exhaustiva lucha para hallar alternativas que garanticen la supervivencia de las pacientes.

En las últimas horas se conoció un importante avance que puede cambiar la vida de millones de personas. Se trata de un fármaco que logra mantener con vida al 94,1 % de las pacientes con cáncer de mama tras un año de tratamiento.



El ensayo clínico 'Destiny Breast-03' fue presentado en la revista New England Journal of Medicine y señala la eficacia del fármaco trastuzumab deruxtecan contra el cáncer de mama HER2 positivo con metástasis (uno de los más agresivos y que representa casi el 20 % de los casos).



Para crear este medicamento que actúa como un "caballo de Troya", los científicos han combinado un fármaco dirigido contra el receptor HER2 que incluye inmunoterapia (trastuzumab), con uno quimioterápico (deruxtecan), un derivado de exatecan que es un potente inhibidor de la topoisomerasa I.



El primer fármaco, que es el anticuerpo, logra entrar con precisión a las células malignas y "engañarlas" para que no detecten el otro componente quimioterápico. Una vez dentro, el segundo medicamento libera la quimioterapia de forma localizada en las células cancerosas, sin dañar a las sanas.



Aunque ya existe una combinación similar de fármacos, específicamente de trastuzumab con emtansin, que es el tratamiento estándar, los especialistas aseguran que la nueva combinación ha mostrado mejores resultados.



Para este estudio, que fue llevado a cabo en España, fueron seleccionadas 524 pacientes con cáncer metastásico HER-2 positivo de 15 países.}



Uno de los resultados más destacables de este estudio señala que, tras 12 meses de iniciado el tratamiento, el 75,8% de las pacientes con el nuevo combinado lograba una supervivencia libre de progresión (control de la enfermedad), frente al 34,1% de las que recibieron el convencional.



Otro resultado esperanzador producto de esta combinación de medicamentos muestra que el 94,1 % de las pacientes se mantuvieron con vida durante ese primer año de tratamiento, frente al 85,9% del trastuzumab emtansine.



El director de International Breast Cancer Center de Bacelona y primer autor de este estudio, Javier Cortés, informó que la enfermedad desaparece en el 16 % de las pacientes tratadas con el nuevo medicamento, frente al 8,7 % del tratamiento convencional.



“Estamos probablemente ante los resultados más relevantes, importantes e impactantes en la historia del cáncer de mama”, aseguró Cortés Cortés con respecto a los resultados del Destiny Breast-03.



Por ahora, será necesario seguir tratando con este nuevo fármaco a las pacientes para evaluar su progreso en periodos más largos.



