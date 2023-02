El presidente Gustavo Petro pronunció ayer, 14 de febrero, un discurso que nuevamente generó opiniones divididas. El discurso que recitó durante dos horas desde el balcón de la Casa de Nariño, ante cientos de asistentes que se congregaron en la plaza de Armas, defendió las reformas que pretende sacar adelante este año.

"No hay el suficiente número de médicos y enfermeras. Y tienen razón. Cómo será la dejación en que han dejado el servicio de salud en Colombia que el sistema educativo no gradúa al suficiente número de médicos y enfermeras. Por eso, en el proyecto de salud está que el Estado empezará a abrir facultades de medicina y enfermería en el territorio nacional. No va a ser en el norte de Bogotá, va a ser en Bosa, en Ciudad Bolívar, va a ser en La Guajira, en el Chocó", aseguró Petro.

De acuerdo con el primer mandatario el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, tiene la indicación de que se abran nuevas facultades de medicina y enfermería en todo el territorio nacional.

"Y claro, dirán los jóvenes: ‘Pero, hermano, ¿cómo vamos a estudiar medicina, que cuesta mucho trabajo y estudio, si cuando uno sale le pagan una limosna en cualquier clínica? Contratos de tres meses’. La enfermera dirá lo mismo. Pues para eso la Reforma a la Salud que hemos presentado. Porque esos médicos y médicas de los centros de atención primaria cubrirán todo el territorio nacional", resaltó el primer mandatario.

Gustavo Petro hablando ante los asistentes. Foto: Presidencia

Ante ello, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) respondió en una comunicado a la opinión pública que el país ha logrado aumentar sudensidad de médicos durante los últimos años y que la cantidad de facultades para formar talento en salud que hay en el territorio nacional supera incluso la de países desarrollados.

Según las cifras presentadas por Ascofame, entre 2011 y 2021 Colombia aumentó en 60 % la densidad de médicos, al pasar de 15 a 25 médicos por cada 10.000 habitantes, producto del crecimiento de la oferta educativa, que hoy totaliza 63 facultades de medicina distribuidas en 26 municipios de 20 distintos departamentos.

Países de referencia cuentan con un número de facultades menor con relación a su población, como Canadá (17 facultades para 38,3 millones de habitantes), España (46, para 47,3 millones) y Estados Unidos (74, para 331,9 millones)

Además, esa cantidad de facultades genera la titulación de más de 6.000 nuevos médicos cada año, que se insertan de manera inmediata al mundo laboral, por lo que según Ascofame la disponibilidad de médicos seguirá creciendo rápidamente en los próximos años.

"Con el esfuerzo mancomunado de todas las universidades y el apoyo de Ascofame, se ha progresado en la construcción de currículos más pertinentes para el país, con resultados reflejados la calidad de la formación y la mayor capacidad resolutiva de los médicos colombianos. También subrayamos que la distribución regional de los médicos obedece a factores socioeconómicos, culturales y expectativas personales, por lo cual los desequilibrios regionales se deben abordar con políticas y estrategias que van más allá de la ubicación territorial de las facultades de medicina", resaltó la asoaciación.

Para ellos, Colombia cuenta con facultades de medicina con experiencia y capacidad suficientes para responder a las necesidades del sistema de salud "con calidad, pertinencia y responsabilidad, siguiendo las orientaciones de las autoridades sanitarias frente al perfil, número y distribución regional de este talento humano".



"De acuerdo con los indicadores y argumentos expuestos no es acertado, y resulta inconveniente para el país, promover la apertura de nuevas facultades de medicina. Por lo anterior, reiteramos nuestra disposición para trabajar con los ministerios de salud y de educación en el articulado de la propuesta de reforma a la salud relacionado con la formación del talento humano en salud", finaliza Ascofame.

