El pasado viernes el Colegio Médico Colombiano manifestó su preocupación ante la posibilidad de que Médicos Integrales Comunitarios (MIC) pudieran ejercer en Colombia, a pesar de la diferencia en conocimientos y experiencia que pueden tener conrespecto a quienes estudian en el país.



Con respecto a esto, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) se pronuncia rechazando la idea de convalidar a los MIC. Esto, porque ha participado en mesas técnicas con representantes del Ministerio de Salud y el Mineducación, aportando argumentos que contribuyan a orientar las discusiones.



Por el momento, se han planteado dos conversaciones (una en diciembre de 2022 y otra en julio de 2023) "en las cuales es evidente que el objetivo es abrir la posibilidad a la convalidación de los títulos de los médicos integrales comunitarios formados en Venezuela como equivalentes a los de médicos generales formados en las universidades de Colombia", expone en un comunicado público Ascofame.



Y este es el comunicado de ASCOFAME sobre el mismo tema

Como resultado de los encuentros, el gobierno decidió no aceptar a los MIC formados en Venezuela. Por ello, Ascofame: "Ha manifestado su total desacuerdo con la posibilidad de convalidar los mencionados títulos, sustentando tanto en las diferencias significativas de los programas curriculares, su duración, integralidad y enfoque profesional, como en la incertidumbre que se genera frente a la calidad y pertinencia de un perfil que no corresponde a los estándares reconocidos por las organizaciones médicas y de educación médica nacionales e internacionales"



Las declaraciones del Colegio Médico Colombiano

El pasado viernes, el Colegio Médico Colombiano alertó del riesgo potencial que significa para el país que los Médicos Integrales Comunitarios (MIC) –algunos colombianos titulados en Venezuela– tengan la posibilidad de convalidar sus títulos y ejercer su profesión en Colombia.



"Este comunicado es una especie de alerta sobre una potencial amenaza que se cierne sobre la salud de los colombianos, y obedece a la preocupación legítima que nos asiste debido al hecho cierto de que en el Congreso de la República se vienen realizado varias mesas de trabajo orientadas a lograr que los denominados Médicos Integrales Comunitarios (MIC), titulados en la República Bolivariana de Venezuela, puedan convalidar sus títulos y ejercer en nuestro país", expuso la corporación.



Sin embargo, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, Edilma Suárez, aclaró que la situación surgió a partir de una conversación que se tuvo entre en Minsalud y el Mineducación, en la que participaron algunas organizaciones del gremio. Cabe aclarar que el Colegio Médico Colombiano no estaba presente.



Este comunicado es una especie de alerta sobre una potencial amenaza que se cierne sobre la salud de los colombianos.

"El Colegio Médico Colombiano se enteró porque los médicos integrales movieron el tema en redes sociales diciendo que se había hecho la reunión, lo que puso en alerta a las organizaciones gremiales", explicó Suárez y agregó que "los ministerios de Salud y Eduación tiene unos procedimientos establecidos y cualquier persona que estudie afuera de Colombia debe cumplirlos".



Asimismo, el objetivo de la reunión fue entender la dinámica de muchos de los Médicos Integrales Comunitarios colombianos que se fueron a estudiar al país vecino y también de aquellos que ingresan al país con este tipo de título. Lo anterior, porque quieren buscar fuentes de empleo.



No obstante, Suárez, responsable de talento humano, enfatizó en que "aquí, por garantía del derecho a la salud, se exige el cumplimiento de unos requisitos que ellos no tienen". Además, aclaró que el Gobierno no está trayendo médicos venezolanos ni cubanos y que se tiene la cantidad de médicos suficientes en el país, sumado a que la calidad de la salud se mantiene.



La formación de los Médicos Integrales Comunitarios es deficiente y precaria. Foto: iStock

Por otro lado, quien alzó la alarma (Colegio Médico Colombiano) expuso que el riesgo al que se hace referencia es el de la formación académica (que involucra lo teórico, práctico y técnico) y que en el caso de los MIC "es muy deficiente y precaria, dado que sus currículos, no se compadecen de las altas exigencias formativas que requiere un profesional de la medicina".



También porque los MIC fueron pensados en otro contexto sanitario, social, político y económico, por lo que la misma Academia Nacional de Medicina Venezolana ha enviado comunicaciones al Ministerio de Educación Colombiano en donde explica que el aprendizaje y las competencias de estos profesionales son muy diferentes a los Médicos Cirujanos o Doctor en Ciencias Médicas de Universidades con programas tradicionales en Venezuela.



Con respecto al comunicado que emitió el colegio, la presidenta de la Federación Médica Colombiana, Ana María Soleibe, que estuvo en el encuentro ministerial, aseguró que: "este documento es irresponsable porque está generando alarma y lo están usando como una estrategia política para generar temor en el país. Pues los representantes de ambas entidades fueron responsables al decir que para cumplir los criterios de validación hay una ley y unas condiciones muy claras".



Jimena Delgado Díaz

Escuela de periodismo EL TIEMPO