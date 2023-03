Los cánones de belleza, la moda y el sentido de la estética han determinado durante años el peso de las personas. Sobre todo de las mujeres, que han llegado incluso a escenarios de delgadez extrema con el único objetivo de adaptarse a las exigencias de la sociedad sobre cómo deben lucir y verse.

Eso ha llevado a una carrera contra la lógica, explica el el Dr. Ricardo Rosero, especialista en Obesidad y Metabolismo de Clínica La Colina. Pues durante años y gracias al crecimiento de gurús y expertos en alimentación se ha incrementado cada vez más el mito de que aumentar de peso es un tema que tiene que ver únicamente con lo que se consume. Es decir: si se come se sube de peso, sino se come se baja, sin medir en el intermedio los efectos de esto. Lo que ha traído graves riesgos para la salud de las personas.

“Tenemos un una un abordaje mágico de la obesidad. Mira los libros: hablan de la comida real y comida milagrosa, y todas esas cosas. No se tiene en cuenta la epigenética”, señala Rosero. Para él lo primero y más clave es que las personas entiendan cómo funciona su metabolismo y a partir de ahí sí empiecen a trabajar en cambiar su peso.

De acuerdo al especialista Rosero, las mujeres acumulan la grasa corporal generalmente en la cadera, mientras que en los hombres se localiza alrededor de la cintura. También, la distribución muscular varía según el tipo de actividad física, que tiende a variar culturalmente según el género. Esto sumado al efecto de las hormonas y ciclos de la mujer, puede desencadenar en sobrepeso e incluso obesidad en ciertas etapas como la menopausia.

De igual manera, los pacientes con una alta carga de estrés presentan mayor índice de grasa, y mujeres con ovario poliquístico (18 % de los casos de obesidad femenino), son más vulnerables a presentar un descontrol metabólico. Es posible que una mujer que haya luchado para subir o bajar de peso enfrente alguna de estas detonantes, por lo que se recomienda asistir a una valoración especializada para identificar la causa.

El set point

No existe un peso ideal, lo que existe es un peso saludable. En ese sentido es clave entender que el peso de una persona está conformado por cierto porcentaje graso y cierto porcentaje muscular. Cuando la grasa excede al músculo entonces se empieza a hablar de sobrepeso y obesidad.

Y estos últimos son problemas que vienen en aumento de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Según sus datos, desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. De hecho, en 2016, el 39 por ciento de los adultos de 18 o más años (un 39 % de los hombres y un 40 % de las mujeres) tenían sobrepeso. Ese mismo año alrededor del 13 por ciento de la población adulta mundial eran obesos (un 11 % de los hombres y un 15 % de las mujeres).

En ese sentido, destaca el experto, los determinantes más relevantes para el volumen de tejido graso son: a los 7 años, cuando se define el set point adipositario (que cambia en diferentes etapas de la vida); a los 14 años, cuando se alcanza el nivel máximo de desarrollo puberal; y en los 21 años, cuando los determinantes sociales son independientes en el ser humano.

A nivel de tejido muscular, el pico máximo se da entre los 18 y 30 años de vida junto con el volumen óseo. Y posteriormente en una época más adulta con las mujeres mayores a 45 años lo que determina el peso es el desequilibrio hormonal.

Muchas mujeres aumentan de peso en la menopausia a causa del desequilibrio hormonal. Foto: iStock

Es decir el set point adipositario vendría siendo el peso fisiológico que el cuerpo de una persona define y que ayuda a que durante ciertas épocas de la vida un individuo logre mantener un peso estable (sin grandes cambios bruscos a pesar de que consuma mucha comida y gaste poca energía). Pero dicho set point puede ser cambiado a partir de condiciones específicas.

Según estudios, como uno desarrollado por Ruth Harris, investigadora del Medical College of Georgia, si bien es claro que en individuos adultos, el peso corporal se mantiene en un nivel relativamente estable durante largos períodos, la regulación del peso corporal en relación con un parámetro específico (o set point) no es realista.

“Parece apropiado suponer que el nivel en el que se mantienen el peso corporal y el contenido de grasa corporal representa los equilibrios logrados mediante la regulación de muchos parámetros”, destaca la investigación.

Entre esos parámetros están por ejemplo: la alimentación, el estilo de vida, el manejo del estrés, el gasto energético, la exposición a ciertos fármacos, entre otros que pueden hacer fluctuar el set point que definido por el cuerpo de una persona.

Social-ambiental

Ante ello, resalta el médico Rosero, el principal factor que puede cambiar el peso en una mujer en su etapa joven (entre los 18 y 30 años) son los determinantes ambientales y sociales. Es decir: cómo se alimenta, qué tanto duerme, cuánto estrés maneja, entre otros.

“En la juventud se abusa, entonces no se duerme bien, se come mal. Es una vida social mucho más amplia. Luego, en ese momento las mujeres no son tan proclives a tener una meta muscular. Entonces cuando se llega al pico muscular que se hace a los 18 años hasta los 30, usualmente no es que se asocie mucho esta época con la parte de deporte. Porque o estoy estudiando o estoy trabajando y estudiando. Y además de eso, de pronto tengo que estar a cargo de diferentes actividades sea familiares o no, y el ejercicio no se vuelve una prioridad”, resalta Rosero.

Para cambiar el set point en esta época es necesario cambiar la alimentación, la cantidad de ejercicio que se hace, tener una mejor higiene del sueño y mantener un estilo de vida más equilibrado. Eso, sin embargo, no genera cambios inmediatos.

Los malos hábitos de sueño en la juventud también inciden en el peso de una persona. Foto: iStock

“El set point se puede llegar a cambiar, pero requiere mucho tiempo y muchos hábitos. Y el set point está muy asociado al, llamémoslo así también, set point muscular. Si yo tengo buena cantidad muscular, esa fluctuación de grasa puede ser más favorable cuando quiero tener buenos hábitos. Entonces sí definitivamente se varía, cambia”, señala el experto de Clínica La Colina.

Equilibrio hormonal



A medida que pasa el tiempo, mantener un peso adecuado se hace más difícil. De hecho, muchas mujeres aumentan de peso en la menopausia. En este sentido, la alimentación y la actividad física es un aspecto fundamental en cada fase vital de la mujer, pues el requerimiento de nutrientes va cambiando desde la infancia hasta la posmenopausia.

Según destaca Rosero, en las mujeres mayores a los 45 años, la situación vira a que lo hormonal es lo que define el peso de la persona. “A esa edad empieza a disminuir el influjo hormonal femenino. Y esas hormonas femeninas son protectoras de músculos y son protectoras de hueso. Entonces ya hormonalmente me vuelvo digamos, más vulnerable a tener ciertos cambios”, resalta Rosero.

De igual manera, a nivel hormonal las mujeres experimentan cambios distintos durante y tras la adolescencia. Es por esto que en la etapa fértil femenina las hormonas actúan como protectoras, regulando el exceso de grasa y disminuyendo los riesgos cardiovasculares que sin embargo luego pueden aumentar con el inicio de la posmenopausia.

“Durante la gestación y la menopausia, el peso suele ser una de las principales preocupaciones, por esto la importancia de adoptar unos hábitos saludables adecuados a nivel emocional, de sueño, deportivos y alimentarios, así podremos contrarrestar las alteraciones metabólicas durante estas etapas”, añade Rosero.

Valoración metabólica

Lograr enfrentar dichas etapas de la vida con un peso que sea saludable es posible cuando las personas se realizan una valoración metabólica. Es decir, cuando acuden a un médico a revisar de manera preventiva cómo está a nivel de salud y de peso y qué puede hacer para tener una vida más saludable.

Una valoración metabólica es clave, según el especialista Rosero, Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Según el médico, muy pocas personas asisten a ese tipo de valoraciones o las solicitan. “Lastimosamente nosotros hemos colaborado en eso como médicos y es que hemos hecho una consulta basada en enfermedad. O sea, si estás enfermo, acude, que nosotros te ayudamos, o intentamos solucionar el problema. Pero no hemos hecho una consulta de prevención, y eso es lo que queremos invitar desde Clínica La Colina. Y es: ¿estás sano? Permítanos ayudarte a continuar sano”, resalta el médico.

Para él dicha valoración será clave para que la persona y su médico puedan entender todos los aspectos que impactan las razones de su peso, cuál es un objetivo saludable y alcanzable y cómo alcanzarlo dependiendo de la etapa de su vida que esté atravesando.

En todo caso, puntualiza Rosero, siempre: una dieta saludable, disminuir el azúcar, la cafeína y las grasas saturadas; moderar el consumo de alcohol y el tabaquismo, incorporar suplementos como calcio y vitamina D, realizar actividad física regular, y acudir regularmente al especialista, son elementos protectores que le permitirán a la mujer disfrutar a plenitud cada etapa de su vida.

UNIDAD DE SALUD