¿Cómo controlar la eyaculación precoz?

No hay que alarmarse. La eyaculación precoz es un problema sexual frecuente. De acuerdo con 'Mayo Clinic' es una condición que al menos 1 de cada 3 hombres dice haber experimentado en algún momento su vida.



Esta "ocurre cuando un hombre eyacula antes de lo deseado, ya sea por él o por su pareja, al tener relaciones sexuales" y siempre que suceda con poca frecuencia no debe ser motivo de preocupación.



(Lea también: Así puede saber si su pareja está a punto de tener un orgasmo).

Según la entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica y la investigación, esta puede ser confirmada cuando se eyacula en menos de un minuto después de la penetración o el hombre no es capaz de retardar la eyaculación cuando tiene relaciones sexuales. En consecuencia, se tiende a evitar la intimidad sexual en consecuencia.



Tanto factores biológicos como psicológicos pueden ser la causa del problema. A pesar de que es un tema sensible para varios hombres, no debe causar angustia o frustración, pues hay muchas maneras de controlarlo.



Según 'Mayo Clinic', "los medicamentos, el asesoramiento psicológico y las técnicas sexuales que retardan la eyaculación, o una combinación de estos elementos, pueden ayudar a mejorar la vida sexual para ti y para tu pareja".



(Le puede interesar: Hombre muere tras aplicar pegamento en su pene por miedo a un embarazo).



Si usted quiere controlar la eyaculación precoz y aún no ha llegado a un punto al que debe acudir a un médico para que lo asesore en su tratamiento adecuado, 'Sanitas' le propone los siguientes ejercicios, los cuales, combinados, pueden mejorar la condición:

Masturbación

Conocida como comenzar-parar y que puede realizarse en solitario o en pareja.



"Básicamente es una técnica de masturbación (la puede realizar uno mismo o la pareja) que consiste en parar cuando se siente que se va a eyacular y dejar que pase el momento de máxima excitación antes de reanudar el masaje del pene. Debe practicarse al menos dos veces por semana", aseguran.



(Le recomendamos leer: Alimentos que le pueden ayudar a aumentar el deseo sexual).

Facebook Twitter Linkedin

Esta técnica se puede hacer por cuenta propia o junto a la pareja. Foto: iStock

Respiratorios

Una respiración adecuada durante la relación sexual ayuda al control de la eyaculación precoz, lo cual ayuda a prestar atención a las sensaciones de places que genera el sexo.



"Para ello es importante estar relajado, lo que se puede lograr mediante un ejercicio de respiración consistente en inspirar profundamente el aire por la nariz y exhalarlo por la boca de forma rítmica. Los gemidos pueden ayudar a adquirir este tipo de flujo respiratorio", dice la EPS.



(Además: Qué es el sexo tántrico y todo lo que debe saber sobre esta práctica).

Musculares

Los ejercicios de Kegel ayudan al fortalecimiento de los músculos pelvianos, a los que se denomina músculo PC. Estos están situados entre los genitales y el ano, y una de sus funciones es controlar la eyaculación precoz.



"Estos ejercicios consisten en la contracción y relajación de estos músculos, en intervalos de cinco segundos y de forma sucesiva. La recomendación es realizarlo al menos 30 veces cada día, sin superar las 100", aseguran desde 'Sanitas'.



(Siga leyendo: ¿Sus hijos lo pillaron teniendo sexo? Aprenda qué debe hacer según expertos).



Tendencias EL TIEMPO