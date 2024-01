Extracto usado para el incienso muestra actividad antitumoral en cáncer de mama

Un grupo de investigadores del Centro Oncológico Hollings del MUSC (Estados Unidos) ha realizado un descubrimiento revolucionario en el tratamiento del cáncer de mama. Han encontrado que los extractos de la Boswellia, una planta utilizada en medicina tradicional durante siglos, poseen efectos antiproliferativos significativos contra esta enfermedad.

En un estudio innovador, los investigadores administraron a pacientes con cáncer de mama un extracto del árbol Boswellia, conocido comúnmente como fuente del incienso, indicándoles su consumo diario hasta la intervención quirúrgica.



Posteriormente, compararon la actividad de las células cancerosas en los tumores extirpados durante la cirugía con la observada en las muestras tomadas durante la biopsia inicial.



(De interés: Descúbralo a tiempo: ¿cómo detectar el cáncer de mama?).

Facebook Twitter Linkedin

Estudio sobre el cáncer de mama Foto: iStock

La doctora Nancy Klauber-DeMore, oncóloga quirúrgica y codirectora de Developmental Cancer Therapeutics en el Hollings Cancer Center, explicó: "Observamos las diferencias en la tasa de crecimiento de los tumores antes y después del tratamiento, y descubrimos que los tumores después del tratamiento tenían una tasa de crecimiento menor en comparación con antes del tratamiento".



(Siga leyendo: Cáncer de colon: cómo reconocer sus síntomas a tiempo).



El estudio también incluyó un grupo control de mujeres que no consumieron el extracto de Boswellia.



"Observamos una reducción estadísticamente significativa de la proliferación tumoral en comparación con el grupo no tratado, por lo que las implicaciones son que la Boswellia, este extracto de incienso, tiene actividad anticancerígena en humanos", afirmó Klauber-DeMore.

Los hallazgos de este estudio preliminar se publican este mes en 'Breast Cancer Research and Treatment'. Klauber-DeMore enfatizó que, aunque los resultados son prometedores, aún queda mucho trabajo por hacer antes de que la Boswellia pueda considerarse parte de un régimen de tratamiento estándar.



(Recomendado: Tratamiento con virus podría combatir el cáncer más letal en niños).



"Este estudio no se diseñó para analizar la supervivencia o la recurrencia, sino para ver si este suplemento tiene actividad anticancerígena en humanos. Dadoque el ensayo fue positivo, se justifican estudios más amplios que analicen los criterios de valoración de la supervivencia y la recurrencia", explicó Klauber-DeMore, quien también puntualizó: "Esto no implica que las pacientes deban tomar Boswellia en lugar del tratamiento estándar del cáncer de mama".

Facebook Twitter Linkedin

Extracto de Boswellia Foto: iStock

Por otra parte, el investigador Mark Hamann comentó que su equipo ya está trabajando para seguir desarrollando esta línea de investigación. El siguiente paso es purificar algunas moléculas aisladas en la Boswellia y reformularlas en un medicamento oral estandarizado para someterlo a pruebas.



(Más: Así impactó el covid-19 en la atención de mujeres con cáncer).



"Lo extraño de la Boswellia es que probablemente se ha utilizado en medicina durante más tiempo que cualquier otro producto de origen vegetal, pero aún no disponemos de ningún fármaco activo purificado a partir de la planta", declaró Hamann.



En un enfoque innovador, el equipo de Hamann añadió parte del extracto de Boswellia a una muestra de células cancerosas para comprobar su actividad anticancerígena directa. Al no revelar este método el principio activo, utilizaron un método informático para comparar todas las moléculas conocidas de Boswellia con todas las moléculas conocidas de cáncer de mama, un paso crucial en la identificación de los componentes activos.



(Siga aquí: Cáncer de Riñón: ¿cuáles son sus síntomas?).



Este avance en la investigación sobre el cáncer de mama abre nuevas puertas para el tratamiento y la prevención de esta enfermedad, resaltando la importancia de explorar los potenciales terapéuticos de los productos naturales en la medicina moderna.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de Europa Press y contó con la revisión de una periodista y un editor.