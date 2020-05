Los datos para saber si se amplía o no la cuarentena general

El próximo lunes finaliza el último alargue oficial del confinamiento obligatorio definido por el Gobierno, que empezó el 25 de marzo.



Y a pesar de que las flexibilizaciones para reactivar la economía han permitido en las últimas tres semanas que muchas personas salgan de la cuarentena en estas condiciones -con la aplicación en las empresas de protocolos específicos de bioseguridad y el mantenimiento de estas medidas a nivel individual-, la pregunta que surge es si este periodo se extenderá o si se mantendrán las restricciones de manera general.

Para empezar hay que decir que hace algunas semanas se definió que cualquier decisión de este tipo debía estar soportada en el seguimiento de nueve indicadores de salud pública, evaluados técnicamente por un grupo de expertos, que a partir del análisis proporcionan el insumo.



Aunque el informe no se conoce, las cifras oficiales permiten hacer inferencias sobre algunos de estos indicadores.



El número reproductivo efectivo Ro, que hace referencia al número contagios que deja una persona infectada por coronavirus y permite calcular la velocidad a la que se propaga el virus y cuantos enfermos puede haber en las siguientes semanas, estaba hace unas semanas en uno. Pero al aumentar el número de pruebas y la búsqueda activa este se incrementó en algunas décimas.



Otro indicador es el de la morbilidad, determinado por el número de casos diarios reportados, al aumentar el número de pruebas en las últimas semanas y al hacerla en grupos específicos los infectados han crecido, sobre todo por conglomerados como Leticia, zonas de Bogotá, Cali y Tumaco. Actualmente está por encima de los 600 diarios.



En el punto de letalidad, que es el porcentaje de personas fallecidas con respecto al total de casos confirmados. Hoy esta cifra es del 3,6 por ciento y ha venido cayendo en la medida en que se notifican más infectados. Cuando se inició el seguimiento, el 27 de abril, estaba en 4,5 %.

En cuando a la mortalidad general, que es el número total de fallecimientos producidos por todas las causas, se debe decir que aun no se ha determinado ni ha sido informado por el Dane y el Ministerio de Salud, aunque existe en algunas ciudades.



Otra variable son los días de duplicación, que hacen referencia a los días que tarda en duplicarse el número de casos de coronavirus. Actualmente fluctúa entre 10 y 13 días. Se sabe que una tasa de duplicación de menos de cuatro días es un signo de alerta.

Sigue la positividad, que determina el porcentaje de pruebas positivas con respecto al número total procesado. Hoy este indicador en términos generales se ubica en 9,5 por ciento, aunque ayer se ubicó por encima del 13 por ciento.



Por otro lado está la ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este mide la proporción de estas camas ocupadas por enfermos de cualquier patología, con respecto al número total de camas existentes en estas áreas. En Bogotá se fijó que por encima del 40 por ciento se deben apretar las medidas. Y aunque no se ha llegado a este nivel, en algunas ciudades y municipios se empieza a desbordar.



Hasta este lunes en todo el país había 164 personas en UCI por covid-19 y más de 2.000 camas libres en total.



Por último están la movilidad y las transacciones físicas, que tienen como referencia la capacidad utilizada en los sistemas de transportes masivos de las principales ciudades del país y el porcentaje de acciones presenciales que se realizan en el sistema financiero, cajeros automáticos y en establecimientos comerciales.



Teóricamente las alarmas se encienden, cuando se supere el 35 por ciento. Como es de esperarse este indicador varía por ciudad, pero según información de TransMilenio, en la mañana de este martes en hora pico (6 de la mañana) se transportaron por este medio 46.500 personas, 17,5 por ciento que los promedios históricos en este sistema.



Aunque es claro que el seguimiento de estos indicadores por parte del grupo de técnicos puede arrojar valores que pueden diferir, según expertos consultados por EL TIEMPO lo ideal sería que se extendiera la cuarentena.



Luis Jorge Hernández, doctor en Salud Pública y profesor de la Universidad de los Ándes, manifiesta que Colombia ha realizado una cuarentena que se ha cumplido entre el 60 y el 70 por ciento, dado que desde un comienzo se definieron excepciones que impidieron que fuera total. Sin embargo, los resultados han estado por debajo de las simulaciones, lo que indica que ha sido efectiva, a su juicio.



En tal razón considera que esta debe continuarse con las flexibilizaciones y el seguimiento específico. “Es ahora de hacer muestreos más inteligentes, búsqueda activa por regiones, evaluaciones a conglomerados y dependiendo de los resultados restringir o abrir pensando en la protección general”, agrega Hernández.

La salubrista Elizabeth Beltrán opina que la cuarentena general debería extenderse. Sin embargo hace un llamado para que los grupos que continúan confinados no sigan padeciendo efectos como la desprotección por la falta de ayudas y desventajas sobre su entorno.



Y si bien a esta hora el Gobierno no ha dado oficialmente ningún adelanto, es de suponer que se prolongará la cuarentena dentro del contexto de aislamientos específicos, restricción de vuelos internacionales, definición de aforos y limitaciones para espacios públicos y un retorno paulatino de la vida académica con medidas específicas en cada región.



Los tiempos para cada una de estas actividades podrían ser variables y en el caso concreto de las personas mayores se esperarían decisiones de protección integral, no solo definidas por el confinamiento.



Se presume que estas medidas serán anunciadas esta tarde en el programa de televisión diario del presidente Iván Duque.

UNIDAD DE SALUD

