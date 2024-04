Exsupersalud se pronuncia por intervención de la Superintendencia a EPS Sanitas

Este martes, 2 de abril, la Superintendencia de Salud intervino la EPS Sanitas pasadas las 5:20 p.m.

La entidad tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Sanitas y ordenó la medida “de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de un año (sic)”, según informó Carlos Leal, superintendente de Salud.

Ante la noticia, millones de usuarios afiliados a Sanitas y varios expertos han expresado su opinión sobre lo sucedido.

La Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas. Foto:EPS Sanitas Compartir

De hecho, Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, señaló en entrevista con EL TIEMPO— antes de la confirmación del actual supersalud— que “la intervención forzosa para administrar, que es el caso que nos ocupa hoy, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos quién va a ser el interventor y no sabemos que la motivó”.

Y agregó: “Sin embargo, es una obligación del agente interventor garantizar los servicios de salud, la prestación de los servicios de salud, la entrega de medicamento, la autorización de procedimientos y la contratación de la red. Ahora los usuarios de Sanitas están en manos de un auxiliar de la justicia y no de los dueños de la EPS.”

Lo que más me preocupa es la red pública, la red privada, los proveedores, toda esa red que tiene contratada Sanitas

Fabio Aristizábal enfatizó que es “el agente interventor el que debe garantizar ese derecho fundamental a la salud”.

Y además, señaló que "aquí va haber una gran preocupación por la red pública, la red privada, los proveedores, toda esa red que tiene contratada Sanitas. Qué podrán esperar, cómo van a ser los pagos, cuáles son las directrices, si es que trae algunas directrices este interventor”.

“Este gobierno ha mostrado que no le gusta liquidar la eps, le gusta es tomarlas en administración”, aseveró.

El pronunciamiento del actual Supersalud

Por otro lado, Carlos Leal, superintendente de Salud, dijo que la población afiliada a esta EPS no se debe preocupar.

“Tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático, que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicio”.

#Noticia 🗞️| La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas. pic.twitter.com/ztSrbD15zE — Supersalud (@Supersalud) April 2, 2024

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

