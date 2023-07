Al hablar de explantación mamaria se hace referencia a la extracción definitiva de los implantes de silicona del pecho. Esto implica la eliminación de todo tejido asociado con las prótesis.



Es una intervención que se hace por razones personales, ya sea por insatisfacción estética, por condiciones médicas o por el tiempo que se han tenido los implantes.

De acuerdo con el doctor Alan González, médico especialista en cirugía plástica estética, las tres causas más comunes que motivan una explantación son: en primer lugar, que algunas mujeres no quieren tener más las prótesis con ellas; segundo, algunas pacientes tienen sospecha -por su sintomatología- de Síndrome de ASIA y en un tercer lugar, cuando el resultado estético de los senos no es satisfactorio, a pesar de tener los implantes.



"La explantación es un procedimiento reconstructivo y estético donde se quita el implante de manera definitiva, se retira la cápsula de manera total de los tejidos y con el propio tejido de la paciente se hace la reconstrucción estética de la mama preservando una forma muy natural, quedando una muy pequeña cicatriz en forma de ele (L)”, indica el experto.



En algunas mujeres, los implantes mamarios de silicona pueden estar generando una respuesta autoinmune autoinflamatoria que produce una gran cantidad de síntomas que han sido descritos -desde hace más de 10 años en Europa- como Síndrome de ASIA.

Del inglés “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, la traducción es Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, y se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria extremadamente poco frecuente, atribuida a una sustancia extraña en el organismo. En el caso de las prótesis mamarias, la sustancia extraña sería la silicona.



Este puede causar insomnio, depresión, ansiedad, fatiga crónica, piel seca, caída del pelo, migraña, vértigo, pitos en los oídos, depresión, alteraciones visuales, ojos y boca seca, dificultad para tragar, alteraciones cognitivas, mareos, entre otros, pero son tan variados que pueden ser difíciles de identificar.



Todavía están en estudio la relación de la silicona y otros materiales y elementos con estos síntomas mencionados.



Aunque hay opiniones divididas en la comunidad médica con respecto al síndrome, hay numerosos testimonios de mujeres cuya vida ha mejorado después de la explantación. Otros profesionales aún consideran que no hay suficiente evidencia para que sea motivo de temor.

¿Quiénes deberían considerar la explantación?

Como los motivos de la cirugía pueden ser diversos, lo importante es que tenga presente que lo primordial es su voluntad. Si desea removerse los implantes porque ya no se siente cómoda con ellos, el resultado no fue el esperado, o ha experimentado alguna sintomatología, puede considerar la explantación como una opción.



Retirarse las prótesis puede tener implicaciones en la salud psicológica, por lo que es importante que encuentre a cirujano comprensivo y experimentado que esté dispuesto a brindarle apoyo emocional, una opinión experta y libre de prejuicios.



Si tiene que ver con el síndrome de Asía, según González, no todas las personas con implantes lo sufren, lo cual hace que sea fundamental evaluar de manera conjunta el tema. La consulta es clave.



Eso sí, no hay implantes para toda la vida, su uso tiene tiempo limitado de 10 años, por lo que debe visitar el quirófano de nuevo en varias ocasiones.



Si ha atravesado alguna complicación como contracturas capsulares, desplazamiento de la prótesis o infecciones, el cambio de implantes o el retiro permanente de estos es una alternativa, pero es su decisión, guiada por la consulta de un profesional, la determinante.

Como describen en un artículo de 'TopDoctors', la explantación mamaria es una cirugía generalmente ambulatoria, es decir, no requiere hospitalización.



Pero debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



- A la semana puede retomar actividades cotidianas.



- Debe usar un sostén ortopédico por ocho semanas aproximadamente.



- Al mes puede retomar la actividad física ligera y a las ocho semanas retomar el ejercicio intenso.



Por lo general, la recuperación es bastante rápida, no es dolorosa y se puede realizar un tratamiento específico sobre las cicatrices para mejorar su apariencia.



Es esencial tener en cuenta que la recuperación tras la explantación puede variar de una paciente a otra, menciona la doctora Lina Triana en su página web.

Debe seguir al pie de la letra las recomendaciones del cirujano plástico que realizó la intervención para que el resultado sea el esperado.

Si está considerando una explantación, pero lo preocupa el aspecto posterior de sus senos, hay una alternativa, como describe el doctor Luis Carlos Posada en un artículo: la mastopexia sin implantes, que "permite corregir el exceso de piel, el tamaño excesivo del seno y también los senos caídos por el paso del tiempo. También permite corregir la posición y tamaño de la areola".

Por su parte, la doctora Triana señala que solo después de abrir el seno y quitar el implante mamario, el tejido cicatrizal circundante y la cápsula, se sabe con qué y cuánto tejido se contará para realizar la reconstrucción del seno. "Pero normalmente el área de los senos siempre tiene suficiente músculo, grasa y/o tejido mamario para hacer la reconstrucción y terminar con un pecho más pequeño pero proporcionado".

