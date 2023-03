Son varios los casos de celebridades que, en los últimos tiempos, tomaron la decisión de quitarse las prótesis mamarias debido a complicaciones de salud.



La Explantación Mamaria consiste en la extracción definitiva de los implantes dentro de las cápsulas que los rodean, eliminando completamente todo tejido asociado con las prótesis, y evitando la contaminación en caso de que hubiera ruptura, derrame de silicón o presencia de líquido dentro de las cápsulas.



Aunque ciertas figuras del entretenimiento aseguran que este procedimiento se está convirtiendo en una moda, lo cierto es que se trata de un serio problema de salud en el que pueden estar inmersas muchas mujeres en Colombia y el resto del mundo.



De acuerdo con el doctor Alan González, médico especialista en cirugía plástica estética, las tres causas más comunes que motivan una explantación son: en primer lugar, que algunas mujeres no quieren tener más las prótesis con ellas; segundo, algunas pacientes tienen sospecha -por su sintomatología- de Síndrome de ASIA y en un tercer lugar, cuando el resultado estético de los senos no es satisfactorio, a pesar de tener los implantes, la mayoría de pacientes optan por una reconstrucción con su propio tejido.



"La explantación es un procedimiento reconstructivo y estético donde se quita el implante de manera definitiva, se retira la cápsula de manera total de los tejidos y con el propio tejido de la paciente se hace la reconstrucción estética de la mama preservando una forma muy natural, quedando una muy pequeña cicatriz en forma de ele (L) ”, indica el experto.

En algunas mujeres, los implantes mamarios de silicona pueden estar generando una respuesta autoinmune autoinflamatoria que produce una gran cantidad de síntomas que han sido descritos -desde hace más de 10 años en Europa- como Síndrome de ASIA.

Los síntomas del Síndrome de ASIA son tan diversos que podrían adjudicarse

-erroneamente- a otras enfermedades. Foto: iStock

Del inglés “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, la traducción es Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, y se trata de una reacción autoinmune o inflamatoria extremadamente poco frecuente, atribuida a una sustancia extraña en el organismo. En el caso de las prótesis mamarias, la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, por lo que no es exclusivo de los implantes mamarios.



Los síntomas del Síndrome de ASIA son tan diversos que podrían adjudicarse -erroneamente- a otras enfermedades. “Insomnio, depresión, ansiedad, fatiga crónica, piel seca, caída del pelo, migraña, vértigo, pitos en los oídos, depresión, alteraciones visuales, ojos y boca seca, dificultad para tragar, alteraciones cognitivas, mareos, entre otros, son síntomas que he visto en mis pacientes de manera frecuente. Una sintomatología tan variada que la gente la normaliza", señala González.



“Todavía están en estudio la relación de la silicona y otros materiales y elementos con estos síntomas que hemos venido mencionando. Después de consultar con distintos especialistas sin encontrar una causa o diagnóstico para ellos, ante el descarte de posibles alteraciones sistémicas con múltiples estudios y análisis de laboratorio, muchas pacientes se han sentido mejor al retirarles los implantes mamarios”, explica el cirujano plástico.



El experto también resalta que cuando los profesionales de la Salud diagnostican esta condición y las pacientes deciden quitarse las prótesis mamarias, su calidad de vida empieza a mejorar. “La salud no solo física sino mental y emocional de mis pacientes, su bienestar desde el punto de vista de la integración adecuada entre la relación mente e imagen es mi prioridad".



Sin embargo, a muchos especialistas todavía les preocupa que hasta la fecha no se tienen las causales exactas de por qué se pueden enfermar pacientes por tener un implante. "Ahora que he operado cientos de ellas con síntomas inexplicables ante las diferentes especialidades clínicas y desde hace tiempo estaban enfermas, me ha sorprendido que la cirugía de explantación les haya mejorado parte o la totalidad de su sintomatología con el paso del tiempo posoperatorio", señaló.



Cabe resaltar que, según González, no todas las personas con implantes sufren de este Síndrome, lo cual hace que sea fundamental evaluar de manera conjunta el tema.



"Luego del procedimiento de explantación con reconstrucción inmediata, además de los beneficios en la reducción e incluso en la eliminación de la sintomatología asociada a las prótesis mamarias, también es posible hablar de senos bellos y naturales, de no tener que pensar en cambiarlas cada 10 años y de cicatrices cortas y poco visibles”, concluye.

Se debe tener en cuenta

• No hay implantes para toda la vida, su uso tiene tiempo limitado de 10 años.



• Los implantes pueden generar efectos indeseados como deformidades mamarias secundarias, retracción e hiperproyección.



• Estas son algunas causas por las que las mujeres no quiere tener más sus prótesis mamarias: por cumplir bastante tiempo con ellas, por inconformidad estética, por sospecha de enfermedades asociadas a los implantes, porque están cansadas y no quieren tenerlas más, porque no las sienten suyas y les molestan, porque al subir de peso ha aumentado mucho más su volumen mamario, porque el momento que están viviendo es distinto al de hace unos años cuando decidieron implantarse, porque sienten que su pecho es demasiado grande, por dolor mamario o dolor torácico.



• En la explantación es importante quitar la totalidad de la cápsula que rodea al implante de manera tal que no quede residuo de tejidos pegado a las costillas, a la glándula, lo fundamental es que se quite la cápsula completa. Que queden las fibras musculares libres del tejido, es esencial. La capsulectomía debe ser completa.



• En cuanto a dolor se refiere, un alto porcentaje de mujeres explantadas coincide en afirmar que duele más “ponérselas que quitárselas”.



• Hasta hace poco tiempo, muchas mujeres pensaban que el volumen del seno era lo más importante y por eso buscaban los implantes mamarios, pero tras la explantación y reconstrucción inmediata, con la nueva forma que tienen, aun siendo más pequeña, se sienten mejor.



• Hay que tener cuidado con la normalización de la sintomatología. Consultar es clave.



• La forma del seno, la turgencia, la dureza, la posición del seno va cambiando con el tiempo.



• Cualquier paciente puede hacerse una cirugía mamaria sin necesidad de implantes.

“Operarse los senos no es sinónimo de tener que ponerse implantes”.



A la fecha, el doctor Alan González ha realizado cirugía de explantación a 600 mujeres.

“Estamos analizando cómo es el comportamiento de los síntomas teniendo y sin tener el implante. Hacia junio o julio de este año tendremos una serie de informes con respecto a este estudio. Estamos haciendo análisis y estamos haciendo cruce de variables. Es un tema de tiempo y de observación”, aseguró.

