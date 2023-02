Un equipo de expertos de Pekín informaron del "probable" primer caso de un adolescente de 19 años con la enfermedad de Alzhéimer.



De ser así, esto confirmaría que la dolencia no es exclusiva de personas adultas o ancianas.

Sus hallazgos se publicaron recientemente en la revista científica 'Journal of Alzheimer's Disease'.



Según el grupo de científicos, del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital pequinés, el joven empezó a sufrir problemas de memoria a los 17 años y dificultades de concentración en sus estudios.



Un año más tarde, ya padecía una "pérdida significativa de memoria reciente" que le impedía recordar eventos del día anterior o dónde estaban guardadas sus pertenencias.



Su capacidad lectora se vio mermada y sus reacciones empezaron a ser cada vez más lentas, indicaron los expertos.



El declive gradual de su memoria se agravó hasta el punto de que no podía recordar si había comido o no.



De hecho, como resultado del deterioro de sus funciones, el paciente tuvo que abandonar la escuela secundaria.



Jia Jianping, que lideró el estudio, aseveró que no había un historial de alzhéimer en la familia del joven y este tampoco tenía problemas genéticos o enfermedades que pudiesen ser la causa de la pérdida de memoria.



Jia pidió más atención a la posibilidad de que el alzhéimer se manifieste en personas jóvenes.

Signos a temprana edad

A pesar de que se considera que esta enfermedad es exclusiva de personas en edad avanzada, esto solo se sustenta en la mayoría de los casos, pero no es una regla.



Por eso, expertos recomiendan estar alertas a algunos síntomas que se pueden presentar en jóvenes y adultos jóvenes.



Entre ellos pueden estar el olvido de eventos o conversaciones recientes y la dificultad para llevar a cabo tareas cotidianas.



Asimismo, la Clínica Mayo refiere algunos consejos que pueden ayudar a reducir el número de factores de riesgo que pueden ayudar a que una persona padezca alzhéimer en cualquier etapa de su vida.



Entre ellos se destacan el ejercicio regular, la alimentación balanceada y saludable, seguir las pautas de tratamiento para controlar la presión arterial alta, diabetes y el colesterol alto.



También se menciona, para las personas que fuman, la posibilidad de que inicien un proceso controlado para dejar este vicio.



"Participar en eventos sociales, leer, bailar, jugar juegos de mesa, crear arte, tocar instrumentos musicales y otras actividades que requieren un compromiso mental y social ayudan a conservar las capacidades intelectuales en la edad adulta y reducen el riesgo de padecer la enfermedad de Alzhéimer", señala la clínica.



*Con información de Efe.

Más noticias