Expertos recomiendan no pedir pruebas PCR a viajeros internacionales

Luego de la polémica generada la semana pasada por el fallo de tutela que revivió la exigencia de la prueba PCR a los viajeros que llegan al país, un comité de más de 200 expertos que representan a 62 sociedades científicas, 10 universidades y 14 IPS dio su concepto sobre el tema.

En un comunicado oficial, la Asociación Colombiana de Infectología (Acin) y el consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por covid-19 indica después de revisar la evidencia científica que no se recomienda este requisito para ingresar a Colombia.



“Se recomienda no exigir la realización de la prueba PCR para virus Sars-CoV-2 previo al ingreso a Colombia”, afirman.



(Lea: Juez que revivió pruebas PCR a viajeros se reunirá con Minsalud)



“En primera instancia se encuentra que la sensibilidad de esta prueba en personas asintomáticas es en promedio del 44 por ciento. De tal forma que es imposible descartar la presencia de infección en personas asintomáticas con un resultado negativo. Adicionalmente, no existe una técnica estandarizada universal que permita asegurar la confiabilidad del proceso de toma de la muestra en diferentes países y su resultado final”, exponen.



Por otra parte, explican que hay un riesgo muy alto de que se presenten resultados falsamente negativos de esta prueba diagnóstica, pues una persona infectada puede tener un resultado negativo en la prueba y así generar una equivocada sensación de seguridad, acompañada con la disminución en el cumplimiento de las medidas que han demostrado ser efectivas en la prevención de la transmisión del virus, generando mayor riesgo de contagio por contactos estrechos.



“La implementación de sistemas de vigilancia de los resultados de PCR en el aeropuerto genera barreras de lenguaje técnico y social de las personas encargadas de leerlos, quienes idealmente deberían ser profesionales con conocimientos en laboratorio o medicina, generando dificultades de acceso, con un riesgo muy alto de aglomeraciones al interior de los servicios aeroportuarios”, agregan.



(Además: El debate jurídico por fallo que ordena pruebas PCR a viajeros)



Adicionalmente, hasta la fecha, la variabilidad entre los virus que circulan en diferentes partes del mundo no ha mostrado ser significativa, lo que disminuye el riesgo de la reintroducción de un virus con implicaciones epidemiológicas o clínicas diferentes, rematan los expertos.



Otro tema que discutieron los especialistas y que tiene que ver también con la tutela que revivió las pruebas es la cuarentena obligatoria de 14 días para cada uno de los pasajeros.



A juicio de los infectólogos y otros especialistas, “se encontró que Colombia es uno de los países con circulación local del virus. De tal forma que, la implementación de cuarentena a personas que llegan de otros países, que no presentan síntomas, no aporta ningún beneficio en particular en la prevención de la transmisión del virus. Se recomienda cuarentena exclusivamente cuando el individuo ha estado en contacto estrecho con personas conocidas portadoras del virus Sars-CoV-2 de forma sintomática o asintomática”.



(En contexto: ‘No habrá desacato, pero sí imposibilidad de cumplir’, afirma Minsalud)



Finalmente, insisten en la importancia de mantener medidas que han demostrado ser útiles contra el virus, como el lavado de manos, la distancia social, el uso constante de tapabocas y evitar aglomeraciones.



Vale recordar que la tutela fue impugnada la semana pasada por el Ministerio de Salud y se esperan los resultados de este trámite. Mientras tanto, actualmente la prueba sigue sin ser requisito para entrar a Colombia.

UNIDAD DE SALUD