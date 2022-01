El Colegio Nacional de Bacteriología y la Asociación Científica & Gremial se pronunció recientemente sobre el Boletín número 9 del Ministerio de Salud y la Protección Social, del 7 de enero de 2022, que establece los nuevos lineamientos de aislamientos y toma de pruebas para cerco epidemiológico.



Al respecto, la entidad se plantea que para cortar con la cadena de contagios es necesaria la prueba diagnóstica PCR para covid-19 y el oportuno aislamiento preventivo en casos positivos confirmados. Los cuestionamientos, se presentan en un contexto de aumento significativo de casos de contagio.



En primera instancia, el Colegio Nacional de bactereología argumenta que de no tener un sistema de búsqueda activa para enfermos y asintomáticos (con alta probabilidad de ser portadores y contagiar), Colombia se ve expuesta a un aumento innecesario en la duración de la ola y a un posible colapso de los servicios hospitalarios.



"Si bien tenemos un aceptable porcentaje de vacunados, recordemos que una persona infectada tiene carga viral y si entra en contacto con una persona no inmunocompetente, sabemos que esto implica grandes riesgos para la salud pública", dice el documento dirigido al Ministerio de Salud.



Por otro lado, la entidad también afirma que los colombianos no han desarrollado ese nivel de conciencia que permita el respeto por la propia vida y la vida de familiares, amigos y compañeros de trabajo. Los expertos también señalan, la falta de incentivo individual por mantener las normas de bioseguridad y autocuidado, como el uso del tapabocas y el lavado de manos, con el agravante de los conglomerados y multitudes que sobreabundan en todas las ciudades.



De ahí que para los expertos el autoaislamiento está lejos de ser una medida sabia y beneficiosa.



"No hemos desarrollado la competencia del autocuidado en estos dos años largos de pandemia, mucho menos estamos listos para el autoaislamiento cuando no tenemos una prueba confirmatoria para covid-19 como la PCR. Si no hay una prueba positiva no esperemos que las personas se aíslen, incluidos los profesionales y trabajadores de la salud", dijeron.



Finalmente, el documento con corte al 12 de enero de 2022, menciona que no se puede dejar a la "libre interpretación" de un paciente el diagnóstico por enfermedad infecciosa.



"En este punto hacemos alusión a la relación salud-enfermedad en donde el desarrollo de esta depende de un sistema inmunológico competente y una carga viral significativa; determinar esta relación no se puede dejar al azar y a la libre interpretación del lineamiento por parte de ciudadanos que no tienen nociones o algún conocimiento de las etapas de una enfermedad infecciosa", recoge el texto publicado en la página del Colegio Nacional de Bacteriología.



Si bien el escrito recoge muchos otros cuestionamientos y discusiones respecto a la nueva normativa sobre aislamiento y toma de pruebas, promulgado por el Ministerio de Salud, quizás el argumento de más alto impacto menciona que "estamos frente a un virus sobre el cual los científicos y profesionales de la salud estamos aun aprendiendo y comprendiendo su comportamiento".

