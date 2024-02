Experto en longevidad dice los 4 suplementos que debe consumir para vivir más

En la búsqueda de una vida más larga y saludable, se ha vuelto cada vez más común recurrir a suplementos dietéticos como una herramienta para complementar nuestra alimentación y promover el bienestar general. Recientemente, un experto en longevidad ha compartido sus recomendaciones sobre los cuatro suplementos que considera esenciales para aumentar nuestras probabilidades de vivir más tiempo y con una mejor calidad.

El Dr. Michael Greger es un médico estadounidense, autor y defensor de la alimentación basada en plantas. Es conocido por su trabajo en nutrición y salud pública, especialmente a través de su sitio web Nutrition Facts y su libro superventas How Not to Die, donde analiza la relación entre la alimentación y diversas enfermedades.

En cuanto al envejecimiento, el Dr. Greger en su libro ha abordado este tema desde la perspectiva de la dieta y el estilo de vida. Sus puntos de vista se centran en cómo una alimentación basada en plantas y otros hábitos saludables pueden influir en el proceso de envejecimiento y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

Greger sostiene que una alimentación rica en frutas, verduras, granos integrales y legumbres no solo puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, sino que también puede desempeñar un papel importante en ralentizar el proceso de envejecimiento.



Además de una alimentación basada en plantas, promueve otros hábitos saludables que pueden ayudar a combatir el envejecimiento, como mantenerse físicamente activo, dormir lo suficiente, manejar el estrés y evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

El Dr. Michael Greger es experto en alimentación a base de plantas. Foto: iStock

Los 4 suplementos que recomienda el médico para vivir más



Aquí se le menciona los suplementos que el Dr. Greger compartió a Business Insider para prolongar su longevidad y tener una excelente calidad de vida:

Vitamina B12: esencial para la salud del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, la vitamina B12 es crucial para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana, ya que principalmente se encuentra en alimentos de origen animal. Greger recomienda la suplementación con vitamina B12 o el consumo de alimentos enriquecidos con esta vitamina.

Vitamina D: aunque la principal fuente de vitamina D es la exposición al sol, algunas personas pueden tener dificultades para obtener suficiente vitamina D, especialmente si viven en áreas con poca luz solar o pasan la mayor parte del tiempo en interiores. En estos casos, Greger sugiere la suplementación con vitamina D o el consumo de alimentos fortificados con esta vitamina.

DHA a base de algas: el médico ha mencionado que una alternativa basada en plantas para obtener DHA es a través de suplementos de aceite de algas. El aceite de algas se extrae de las algas marinas y es una fuente rica y sostenible de omega-3, incluido el DHA. Este tipo de suplemento es especialmente útil para personas que siguen una dieta vegetariana o vegana y desean asegurarse de obtener suficiente DHA en su alimentación.

Cúrcuma, comino negro, jengibre molido y amla: el Dr. Michael Greger ha destacado el potencial beneficio para la salud de ciertos alimentos y especias, como la cúrcuma, el comino negro, el jengibre molido y el amla (grosella espinosa india). Estos alimentos contienen compuestos bioactivos que han sido estudiados por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y otros posibles beneficios para la salud.

Estos alimentos y especias son parte de una dieta saludable y equilibrada, y pueden proporcionar una variedad de nutrientes y compuestos beneficiosos para la salud. De todas formas, es importante recordar que estas recomendaciones están basadas en la investigación disponible y en el enfoque de Greger hacia una alimentación basada en plantas. Es esencial que consulte con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier régimen de suplementación para asegurarse de que sea adecuado para sus necesidades individuales.