La mayoría de los casos de la variante ómicron en Sudáfrica son leves, especialmente entre las personas vacunadas, señaló este martes la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de ese país.



Coetzee hizo esta observación al comparecer por videoconferencia ante el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes (baja) británica, que interroga este martes a diversos expertos sobre la propagación de la nueva variante en el Reino Unido.



La médica subrayó que está de acuerdo con un nuevo estudio hecho por el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, que ha sugerido que la ola de ómicron puede ser un 29 % menos severa que la primera que afectó al país el año pasado.



Coetzee resaltó que su país "no tiene todas las respuestas", pero que la situación clínica apunta a que la mayoría de la gente infectada con ómicron sufre una forma leve de la enfermedad. "Las infecciones que estamos viendo son leves (...) y los síntomas que estamos viendo en la gente (vacunada) son menos severos que los que no están vacunados", agregó.



"En cuanto a las hospitalizaciones, entre el 88 % y el 90 % (de los pacientes) no están vacunados", indicó la doctora, que admitió la dificultad de diferenciar entre los pacientes infectados con la variante delta de los que tienen ómicron. No obstante, Coetzee informó de que las unidades de cuidados intensivos en su país "todavía no están saturadas".



Asimismo, un estudio hecho en Sudáfrica y conocido hoy apunta a que dos dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus ofrecen un 70 % de protección para evitar que el enfermo tenga que ser hospitalizado en comparación a las personas que no han recibido ninguna dosis.



Este porcentaje es menor que el 93 % de protección que dos dosis de Pfizer ofrecía con la variante delta, según el estudio, basado en 211.000 resultados positivos de coronavirus registrados en las últimas tres semanas hasta el pasado día 7.



El Gobierno británico ha puesto en marcha el llamado Plan B para hacer frente a ómicron, con la introducción otra vez de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público y las tiendas y los pases covid para entrar en grandes eventos.

