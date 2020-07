'No supe cómo me contagié de coronavirus': exministro de Salud

Iván Darío González, exministro encargado de salud, se recupera del covid-19. Asegura que la gente debe conocer la verdadera dimensión de esta enfermedad y no fomentar la condición vergonzante con la que hoy se enfrenta.

“Cuando empecé con los síntomas, sentí temor y tuve que esforzarme para estar tranquilo, mantener la calma y esperar con paciencia”, dice Iván Darío González, exviceministro y Ministro encargado de Salud, refiriéndose al covid-19 que enfrenta en medio de un aislamiento absoluto en su casa de Bogotá.



González, que como Ministro encargado entre el 27 de diciembre y el 4 de marzo, diseñó las estrategias iniciales para enfrentar la llegada del nuevo coronavirus al país, fue diagnosticado hace unos días como positivo para covid-19, por lo que estuvo hospitalizado y hoy continúa su manejo a nivel domiciliario, con una evolución que él califica como favorable, mientras experimenta en carne propia un mal que se ha esforzado en atacar, desde su condición de salubrista experto.



Para compartir sus experiencias y reforzar la premisa de que nadie está exento de contagiarse en medio de esta pandemia, el exministro encargado habló con El Tiempo

¿Cómo supo que era positivo para coronavirus?

Empecé a tener síntomas y fui al hospital donde me hicieron varios exámenes y 24 horas después me entregaron la prueba PCR de Covid-19, con resultado positivo.

Desde su condición de médico, ¿cómo empezaron los síntomas?

Con un dolor de cabeza muy fuerte, malestar general, tos, dolor en los músculos y en los huesos, y molestias estomacales muy intensas. Horas después empecé a tener fiebre. Es decir, me dio con todos síntomas que describe la enfermedad.



¿Cuándo decidió que tenía que ir al hospital?

Decidí ir al hospital porque estaba muy deshidratado, el dolor de cabeza era muy intenso y no se calmaba con nada. Estas fueron las alertas que me obligaron a ir. Al final perdí el olfato y no lo he recuperado.

¿Qué siente una persona como usted frente a un diagnóstico que conoce muy bien?

Sentí algo de temor, porque todos los síntomas eran los de Covid-19 y eso me generó ansiedad; tuve que esforzarme por estar tranquilo, mantener la calma y esperar con paciencia que los medicamentos me ayudaran.



Sentí susto por dos razones: una por mi familia, mi esposa, hijos, mi mamá, y las personas con las que había estado; y dos, el susto por no saber, cómo iba a evolucionar.



Sin embargo, la estadística me decía que, como hemos hablado en otras oportunidades, podría ser solo una gripa dura y que iba a tener que cuidarme en la casa. Sentí susto sobretodo los primeros días. Eso es parte de lo que tenemos que trabajar desde la salud mental, para entender cómo manejar este diagnóstico.

¿Todos los tratamientos son inciertos. ¿Qué le pasaba por la cabeza, cada vez que le aplicaban algo o lo medicaban?

Yo siempre he tenido mucha confianza con los equipos de salud; me fueron explicando todo lo que me iban a hacer, me hicieron varias pruebas, exámenes de laboratorio y radiografías. Al final me fui sintiendo mejor con los tratamientos.

¿Cómo ha sido la evolución en estos días?

Los primeros 3 o 4 días tuves síntomas muy fuertes, era muy difícil dormir, solo al final de día 4 pude dormir mejor. Una vez dormí, los síntomas empezaron a bajar y me he sentido bastante mejor, tanto física como anímicamente.



Ahora me siento bien, cada día los síntomas han ido desapareciendo. Estoy un poco bajo de energía en el cuerpo y bajito de ánimo, pero me imagino que es parte de la recuperación normal de la enfermedad.



¿Por qué cree que las personas con covid-19, se quieren esconder?

Creo que hemos generado malos incentivos porque de alguna manera es una enfermedad que se ha vuelto vergonzante. La gente cree que uno no se ha cuidado y ha habido mucho rechazo frente a las personas que tienen la enfermedad y por es razón da miedo contar que se tiene; es una sensación de culpa, como si fuera un descuido, pero en ocasiones no es así.



La pandemia por definición es una infección descontrolada y a cualquiera nos puede dar y aunque sabemos muy bien cómo prevenirla, debemos prepararnos mejor para eventualmente tener el diagnóstico de covid y poderlo manejar bien, individualmente y al interior de la casa.

Usted era el Ministro de Salud encargado, cuando llegó la pandemia al país. ¿Pensó que en algún momento que iba a estar de este lado?

Siempre fue una posibilidad, por los sitios por donde nos movemos, visitamos muchos hospitales, hablamos con mucha gente. Pero una cosa es saberlo y otra es sentirlo. Creo que nos falta trabajar en ese proceso de entender que todos en un momento dado pudiéramos llegar a ser pacientes covid positivo y debemos dar más información alrededor de la enfermedad.

Usted encabezó la misión que trajo a los colombianos de China y fue muy riguroso con las medidas de protección. ¿Algo le falló ahora?

Siempre he sido riguroso y responsable cuidándome. No se donde adquirí la enfermedad, no he estado con nadie que me haya dicho que la ha tenido y por esa razón más que un error pienso que debemos hacer conciencia de que en esta pandemia cualquiera de nosotros, en un momento dado por muy riguroso que sea, puede contagiarse y debemos estar preparados para afrontarlo con serenidad y para contárselo a los demás, de tal forma que todos se cuiden cuando estén alrededor nuestro

En sus manos estuvo el diseño de las estrategias para prevenir la llegada del virus. ¿Cree que han sido bien aplicadas?

Me siento privilegiado de haber participado con un equipo competente de personas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, INS y de las Secretarías de Salud, en la etapa de preparación. Pienso que Colombia trabajó duro en esta etapa y eso condujo a que estuviéramos más preparados al momento en que llegaron los primeros casos.



¿Cuando usted estaba de Ministro, pensó que la pandemia llegaría donde ha llegado?

Sí, anticipamos que iba a ser un proceso muy serio. Los países de esta región vimos y eso nos permitió anticiparnos, aunque también nos puso en una narrativa apocalíptica y caótica, de la que no hemos podido salir.



Hay un desequilibrio entre los mensajes dramáticos de lo que sucede al interior de los hospitales y lo que ocurre con la pandemia, en la que más del 90 por ciento de las personas tienen síntomas que se pueden manejar en la casa.

Junto al Presidente Duque, usted empezó a caminar contra la pandemia. ¿Cambiaría algo de lo que se ha hecho?

El Presidente Duque ha hecho un esfuerzo enorme para afrontar esta pandemia. El balance entre los temas de salud, los económicos y los sociales, necesitan un esfuerzo de toda la sociedad para la construcción de una visión de país. No podemos seguir en un debate entre algunos que creemos firmemente en escoger salud y economía y otros que creen que solamente debemos escoger la salud. Sin salud no hay desarrollo pero sin desarrollo, tampoco hay salud; y dado que una vacuna y los medicamentos específicos se van a demorar, tenemos que aprender a convivir con esta nueva enfermedad.

En términos de ajustes a la atención, hay muchas actividades. ¿Cómo está lo de la prevención?

Es importante reforzar el trabajo de la Atención Primaria en Salud, (APS). Hay un esfuerzo en la compra de ventiladores, pero hay que robustecer dicha atención primaria, la capacidad para aislar personas en condiciones adecuadas y hacer seguimientos de prevención. Hay que enfatizar en campañas educativas hacia la población, para que se entienda la dimensión del problema, en la responsabilidad de todos. Sabemos que se van a presentar muchos casos y no solo hay que estar preparados para prevenir, sino también para afrontar la enfermedad,en caso de que se adquiera.

Algunos dicen que la cuarentena fue muy larga. ¿Usted qué opina?

Países en la región como Perú y Colombia, han tenido cuarentenas muy largas porque empezaron temprano para poder preparar los sistemas de salud y se han mantenido para buscar otros fines. Creo que es hora de mantener esa apertura gradual con conciencia, esa apertura que implica que los sectores que deben retomar sus actividades económicas con protocolos rigurosos y alejados de la dicotomía entre la economía y la salud.

¿Qué opinión le merece lo ocurrido en el día sin IVA?

Hubo una indisciplina social localizada, pero pienso que debemos entender que la transformación cultural es de largo aliento, es un esfuerzo en el que debemos trabajar fortaleciendo y educando a toda la población, para que cada vez tengamos más conciencia de la necesidad del distanciamiento físico, del lavado de manos y del uso del tapabocas, que son elementos fundamentales que debemos incorporar en nuestros hábitos diarios.



Usted es un salubrista experto. ¿Qué hubiera hecho diferente?

Pienso que se han hecho las cosas con la intención de acertar, pero me parece que en esto no puede haber una visión de túnel, donde lo único que vale es la salud porque sin trabajos y sin ingresos surgen otras dificultades. Se deben retomar las actividades de promoción y prevención, el cuidado de enfermedades crónicas, la vacunación y temas tan importantes como la salud mental. Debemos complementar el cuidado de la salud con una mirada amplia de la vida.

La pandemia está en plena aceleración y la mayor parte de la gente está en la calle. ¿Qué opina de esto?

Es normal que estemos avanzando en la reactivación de todos los sectores. No podemos seguir escondidos detrás de una cuarentena. Necesitamos avanzar en campañas educativas para fomentar las medidas de prevención y generar conciencia sobre la verdadera dimensión de la enfermedad. Es el momento de unirnos alrededor de esa visión y de aprovechar las experiencias, adquiridas hasta ahora.

Frente a otros países, Colombia va bien, pero al interior hay diferencias regionales importantes. ¿Cuál es su opinión?

Colombia es un país desigual y con unas inequidades estructurales entre sus regiones muy marcadas e históricas y esta situación que estamos viendo es un reflejo de las diferencias estructurales. Se debe trabajar intensamente en la atención primaria regional, para lo cual existen los instrumentos adecuados.



¿Cuáles son sus pronósticos sobre la pandemia?

Colombia no va a ser ajeno a un incremento de casos, lo estamos viendo, creo que el país ya está en la fase de ascenso dentro de ese pico pandémico que estamos esperando. Seguramente la plataforma de casos máximos va a llegar en algún momento durante julio o principios de agosto y ya a partir de ahí vendrá el descenso.



Es decir, vamos a tener que caminar lo de otros países y más que pronosticar tengo optimismo. Creo que Colombia lleva más de 25 años madurando su sistema de seguridad social y aunque tiene muchas cosas que mejorar,tiene capacidad para responder en esta pandemia.

¿Ha hablado con el Presidente Duque?

Desde principios de enero tuve una conversación fluida con el Presidente y trabajamos juntos en la fase de preparación. He hablado con él después de esto y con otros miembros del gobierno y reconozco el esfuerzo y la intención de acertar en medio de una situación inédita.

Parece haber una polarización entre negacionistas y temerosos durante la pandemia. ¿No cree que hay que cambiar el relato?

Sí, sin duda, hay que cambiar el relato.Crear una visión de país. Esto no permite más polarización, se requiere una visión única de un país.No podemos permitir el oportunismo político,ni celebrarlo. Hay que rodear esa visión del país de manera integral, porque es lo único que puede evitar una catástrofe mayor.



¿Qué recomendaciones le hace a la gente, desde su posición de paciente con coronavirus?

Que tengamos presente que nos puede dar. Que si bien hay que seguir trabajando, es muy importante en este momento tener la capacidad para hablar de esto con tranquilidad y levantar la mano en un nuevo código de valores sociales, donde tener covid-19 no sea un estigma y se tenga claridad de que la seguridad individual depende de la colectiva y viceversa.



Por último, hay que permitir que la gente diga con tranquilidad “Yo tengo coronavirus, estuve con usted y es probable que usted lo pueda tener”. Esto es clave para lo que viene en las próximas semanas.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Editor Unidad de Salud