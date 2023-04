El exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, habla sobre cómo percibe el futuro de la reforma tras la llegada de Guillermo Jaramillo al Ministerio de Salud. Considera que se trata de un cambio significativo y que en el sector de la salud esperan obtener una mayor disposición al diálogo y a la concertación con el nuevo ministro.



(Siga leyendo: ¿Quién es Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo ministro de Salud?)

¿Cómo ve el panorama de la reforma con el cambio de ministro?

Con mucha expectativa. Se espera conocer cuál es la visión de reforma que el ministro tiene y si es exactamente la que está contenida en la ponencia, porque en declaraciones iniciales hemos escuchado de su parte que hay una apertura al diálogo sobre los puntos que pueden estar teniendo diferencias entre los partidos políticos. Sobre estos puntos específicos hay algunas líneas rojas y otras líneas azules, pero el ministro parece tener una disposición abierta parar trabajarlas.



Desde el observatorio Así vamos en Salud, junto con la Academia Nacional de Medicina y con un grupo de universidades, hemos venido trabajando en elaborar un mensaje sobre el proceso de la reforma: tiene que haber mayor apertura de participación no solamente con los partidos políticos, sino también con las distintas asociaciones del gremio, usuarios y pacientes.



(Lea también: Los líos jurídicos de Guillermo Jaramillo, el nuevo ministro de Salud)



Esta participación debe realizarse sobre todo con una visión que sea más técnica y que esté basada en la evidencia. Tenemos la expectativa de que ahora eso realmente se satisfaga y que sea un camino para ir construyendo entre todos una reforma que sea conveniente para el país.

¿Cree que el nuevo ministro podrá tener relaciones más amenas con el sector?

Es muy claro. Su trayectoria lo señala en la hoja de vida. Guillermo Jaramillo tiene una carrera política muy larga y tiene conocimiento político del medio. Es médico y es conocedor de los sistemas de salud. Hay una diferencia muy significativa y parece que con él existe mayor disposición al diálogo, una búsqueda de la concertación. De ahí la confianza que uno empieza a sentir en muchos estamentos del sector de la salud.

Jaramillo dice que se ha juzgado mal el seguro social y que él lo defiende, ¿usted qué opina?

Habrá que ver si la propuesta del nuevo ministro es un gran seguro social capaz de afiliar 50 millones de personas. Uno vería esto como un reto muy grande para el país.

Porque si el seguro social colombiano llegó a tener siete millones de afiliados y no tuvo la capacidad de manejarlos, pues sería muy dudoso que ahora si pueda gestionar los 50 millones usuarios. Ahí habría un gran interrogante en caso de que llegara a ser ese el camino.

Sobre las modificaciones del proyecto, que constituyen un 40% del texto, ¿cree que se resuelven los problemas de fondo?

En los planteamientos hechos en la ponencia hay temas sobre los cuales se está de acuerdo. Por ejemplo, la prioridad en la atención primaria en salud, el tema del énfasis en la salud pública y, particularmente, en los determinantes sociales de la salud a nivel rural y en el trabajo intersectorial que intenta mejorar dichos determinantes.



Se ha concordado en la necesidad de fortalecer el talento humano en salud y de tener una política pública sobre el talento humano, además de una mejor distribución geográfica del mismo, sin dejar de lado la formación pertinente ante las necesidades del sector. Estamos también de acuerdo en que necesitamos desarrollo, particularmente en regiones rurales, de infraestructura física y digital.



(Le puede interesar: Pacientes Colombia denuncia que reforma de salud podría aumentar la corrupción)



En donde puede haber desacuerdos es en el hecho de si va a sobrevivir la gestión integral de los riesgos en salud, no solamente de el caso de enfermar, sino también en aspectos financieros y operativos del sistema de salud. Todavía no es claro en cabeza de quién quedarían estos procesos.



También existen interrogantes sobre la conformación de redes en el sistema, pero particularmente sobre la gobernanza de las redes integrales e integradas de salud. Hay cuestionamientos sobre si va a desaparecer o no la libertad de los ciudadanos para escoger su aseguradora o la entidad que le realizaría la gestión del riesgo en salud.



Persisten inquietudes sobre el futuro de la Adres, sobre si va a seguir siendo la tesorería del sector salud o si se va a transformar en funciones de asegurador nacional y asegurador único.

¿Cuántos cambios más cree que puede aguantar una reforma de la salud que esté aterrizada a la realidad del país?

Es difícil hacer pronósticos en política. Lo único cierto es lo que ya pasó. Uno en lo que confía, más que en cualquier cosa, es en que logremos encontrar el camino colectivo para construir esa reforma, que exista esa voluntad. Repito: ayer, con la Academia Nacional de Medicina, Asi vamos en Salud, los grupos de universidades y asociaciones de usuarios, firmamos un compromiso en ese sentido.



Nosotros tenemos el compromiso de trabajar colectivamente, de trabajar con el gobierno, de trabajar con el Congreso, de aportar desde el punto de vista técnico, de aportar a la evidencia para que tomemos las mejores decisiones de manera conjunta. No se trata de que haya la imposición de una reforma, sino que construyamos una reforma entre todos.

¿Por qué es necesaria una reforma? ¿Por qué no solo mejorar el sistema que tenemos actualmente?

Son decisiones políticas. Uno puede pensar que en esas decisiones políticas está influyendo una visión que el Gobierno Nacional puede tener sobre el sector privado en el accionar de la política en salud, lo que podría llevar a tomar decisiones como una reforma legal.



En estricto sentido, si uno lo considera desde el punto de vista más técnico y basado en la evidencia, la mayoría de cambios que hay que hacerle al sistema de salud no necesitan de reformas. Sí existen algunos que son bastante puntuales y que requieren una reforma legal del sistema de salud, pero por eso muchos afirman que lo que tenemos que hacer es reglamentar y desarrollar la Ley Estatutaria de Salud que ya tenemos.



Entendería la razón por la cual el Gobierno Nacional insiste en una reforma legal, pero lo importante aquí es cómo lo logramos sin arriesgar los avances que esta sociedad ha tenido en el goce del derecho fundamental a la salud y cómo seguimos el camino de mejora de un sistema de salud para que ese gozo sea realmente cada vez mejor y más efectivo.

Más noticias