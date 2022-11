Cerca de cumplirse tres años de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia de la covid-19, se han confirmado 625 millones de casos y alrededor de 6,6 millones de muertes, lo que refleja las consecuencias catastróficas de la emergencia sanitaria mundial más reciente de la historia.

De las regiones más afectadas, y que fue un epicentro de la pandemia durante el periodo 2020-2021, América Latina se destaca con un 12,7 por ciento del total de casos y un 26,6 por ciento del total de muertes en el mundo, una representación desproporcionada teniendo en cuenta que estos países abarcan menos del 9 por ciento de la población mundial.

​

Hasta octubre de 2022, Brasil reportó el mayor número de casos (34’783.786), así como el mayor total de muertes (687.574). En cuanto a la proporción de personas con el protocolo inicial de vacunación completo, Colombia tiene la menor tasa de la región (71,9 por ciento) y Chile, la mayor (90,7 por ciento).



Es por esto que durante el 2022, la Universidad de los Andes en colaboración con el Instituto de Liderazgo para Asuntos Internacionales de Chatham House en Londres y múltiples aliados del gobierno, la academia, organizaciones multilaterales y privadas en Colombia, Perú, Brasil y Argentina adelantaron un estudio sobre las posibles explicaciones a los resultados sanitarios y las estrategias aplicadas para responder a la pandemia en la región, con el fin de determinar el nivel de liderazgo y gobernanza en la respuesta a la pandemia de la covid-19 y una agenda para la pospandemia.



(Le puede interesar: El perfil metabólico puede definir el pronóstico del covid-19).



Algunos de estos resultados evidencian las acciones de prevención, preparación y respuesta que se vieron obstaculizadas en la mayoría de los países por condiciones prepandémicas únicas de la región latinoamericana, como la alta densidad de población, las desigualdades en salud, el elevado empleo informal, la falta de acceso universal a la atención sanitaria y la pobreza.



No obstante, la mejora de los resultados del PIB per cápita en la década anterior, la mayoría de los países latinoamericanos siguen siendo países de renta media con grandes desigualdades en términos de ingresos, formas de empleo y acceso a los servicios de salud.



Adicionalmente, la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, conocida como un factor de riesgo para presentar peores resultados en salud; el contexto político, incluyendo la corrupción; la escasa o nula voluntad política; la politización de la pandemia y la falta de confianza en los líderes públicos socavaron la efectividad de las políticas públicas y las medidas sanitarias en el inmediato, corto y largo plazo, limitando la respuesta a la covid-19.



En relación con las medidas de mitigación de la pandemia, en la mayoría de los países de la región se tomaron decisiones insuficientes para garantizar la detección y notificación temprana, el aislamiento y seguimiento de los casos y acciones contundentes desde el punto de vista de prestación de servicios de salud para evitar las muertes.



A esto se suman los sistemas de atención sanitaria que estaban empobrecidos e insolventes y la falta de financiación pública que provocó una carga de enfermedad desproporcionalmente alta. En ese sentido, tampoco se generaron estrategias efectivas de comunicación de riesgo y de participación de la comunidad, y el escaso conocimiento de las implicaciones de la pandemia para la salud pública comprometió la confianza de la población en los líderes.



En particular, con la ausencia de liderazgo regional, multilateralismo y acción multisectorial coordinada, se desaprovechó la capacidad local de la región para negociar en bloque la adquisición de bienes públicos, la fabricación y distribución de vacunas, y beneficiarse de las experiencias previas de gestión de brotes de enfermedades infecciosas y de una fuerte tradición de vacunación.



Uno de los resultados que más llamaron la atención fue que los responsables de la toma de decisiones no tienen un gran interés en hacer de la prevención, la preparación y la respuesta a la pandemia una prioridad en las agendas de salud pública de sus países en los próximos 12 meses.



Por lo tanto, existe una amenaza para la acción de salud pública basada en la evidencia debido a cuestiones sanitarias que compiten entre sí, intereses políticos y agendas electorales.



A modo de conclusión, este diagnóstico refleja que la pandemia de la covid-19 surgió en un contexto que carecía de una preparación adecuada, una respuesta coordinada y un liderazgo a nivel mundial, regional, nacional y comunitario y que la región estaba y sigue estando poco preparada para catástrofes de esta magnitud porque, en general, no da mucha importancia al futuro a la hora de hacer políticas públicas.



(De su interés: Pruebas de covid 19: ¿dónde se pueden realizar en Bogotá este jueves?)



América Latina es una región altamente urbanizada, multigeneracional, que vive en medio de la transición epidemiológica y esa fue y continúa siendo una combinación fatal para la covid-19 y futuras pandemias.

Recomendaciones ante futuras pandemias

Con este panorama claro, es relevante hacer un llamado a la acción para la construcción de esta agenda pospandémica en la región y que será de utilidad para atender eventualidades que afecten severamente la población en el futuro. El estudio ha generado unas recomendaciones para aumentar la preparación y respuesta a eventos como una pandemia en la región:

En el inmediato plazo

1) A nivel nacional, el aumento de la seguridad sanitaria, de la capacidad de los sistemas de atención en salud y de la cobertura de la atención sanitaria universal son fundamentales. Para ello, será clave la voluntad política, un ingrediente del que pocas veces se habla y que es indispensable para apoyar la orientación en salud pública basada en la evidencia y construir la soberanía sanitaria.



Es por esto que, además deben fortalecerse las instituciones de salud pública existentes para evitar la politización de la respuesta a las emergencias sanitarias nacionales.



2) Es necesario un liderazgo político informado por la ciencia para mejorar y formalizar los espacios de interfaz ciencia-política, y de transferencia de conocimientos e investigación.



3) El sector de la salud pública debe coordinar la formación para mejorar la comunicación en tiempos de emergencias sanitarias, a fin de aumentar la confianza en la ciencia y el despliegue de intervenciones eficaces de salud pública.



4) Es fundamental incluir en la agenda pospandemia la carga de la enfermedad debida a las secuelas de la covid-19 y las presiones sobre los sistemas de salud.



(Lea también: Vacunas covid-19: revelan cuáles generan una inmunidad más larga).

En el mediano plazo



1) Es crítico involucrar a los sectores filantrópico y privado en el enfoque multilateral de las actividades de prevención, preparación y respuesta, así como en la financiación de la pandemia.



2) Es fundamental priorizar la adopción de iniciativas para combatir la desinformación en decisiones clave como la vacunación. Además, la región en general necesita invertir más en investigación y desarrollo y capacidad de innovación.



3) Un elemento fundamental será operar como un bloque para optimizar la adquisición de bienes públicos globales, debido a la facilidad del lenguaje y la proximidad geográfica, capitalizar el músculo diplomático.

En el largo plazo

1) Disponer de espacio fiscal para financiar cualquier medida para mitigar el impacto de una crisis haría más llevadera una pandemia en la región.



2) Es importante fortalecer la arquitectura supranacional en la región incluyendo actores como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud entre otros para ayudar a los países con información fiable, en las negociaciones, en el intercambio de experiencias y la movilización de conocimientos intangibles.

Más noticias

Contagiado de viruela del mono rompió aislamiento y se fue de rumba en Santander

Vacuna de Pfizer contra la bronquiolitis arroja resultados positivos en bebés

Acromegalia: así es la producción excesiva de la hormona del crecimiento

ANDREA RAMÍREZ VARELA, FACULTAD DE MEDICINA,

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES