Uno de los hábitos más perjudiciales para la salud es fumar. Por cuenta de este vicio millones de personas en el mundo padecen de enfermedades que afectan el sistema respiratorio, entre estas el cáncer.



Ante esta situación, los científicos proponen el consumo de ciertas vitaminas que ayudan a mitigar los efectos nocivos del tabaquismo.



Según la revista Semana, los fumadores deben incorporar en su dieta una serie de vitaminas para mitigar algunos de los efectos negativos del tabaquismo.

Entre las vitaminas que deben incorporar los fumadores está la C, también conocida como ácido ascórbico. Esta vitamina juega, según el portal Vida Lucida, un papel vital en la protección de la salud, pero los fumadores tienen un mayor requerimiento debido a que el hábito de fumar puede generar una deficiencia de vitamina C, que se manifiesta en signos como encías pálidas, crecimiento lento del cabello y un sistema inmunológico debilitado. La carencia de vitamina C también puede causar la enfermedad del escorbuto.



Y es que cada cigarrillo consumido elimina aproximadamente 2,5 mg de vitamina C del cuerpo. Para compensar esta pérdida los fumadores deben incrementar la ingesta de ácido ascórbico.

¿Qué alimentos tienen vitamina C?

Algunos de los alimentos ricos en vitamina C son:



Mandarina: Esta fruta es rica en antioxidantes y vitaminas A y C. Además, su cáscara alberga valiosos nutrientes beneficiosos para la salud.



Limón: Por su alto contenido de vitamina C, complejos vitamínicos del tipo B y minerales, esta fruta es beneficiosa para el cuerpo humano.



Naranja: Esta fruta contiene vitamina C, vitamina A, folatos, fibra y potasio.

La naranja es rica en vitamina C. Foto: 123RF

Kiwi: Además de poseer efectos beneficiosos para el sistema inmunológico y la defensa antioxidante, mejora la función gastrointestinal.



Brócoli: Tiene un alto contenido de vitamina C. De hecho, 100 gramos de brócoli contienen el doble de vitamina C que una naranja.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS