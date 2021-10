Todo lo que debe saber sobre el Síndrome de Peter Pan  

El Síndrome de Peter Pan toma su nombre del relato escrito por James Matthew Barrie, sobre un niño que no quería crecer y había decidido permanecer joven por siempre.



Metafóricamente, el cuento encarna la realidad de un trastorno de la personalidad que designa a cierto tipo de personas que aún viven en la infancia, negándose ante la idea de crecer. También es conocido como “complejo” o “fracaso al volar”.



Este síndrome solo afecta a los hombres y se caracteriza por una inmadurez extrema y por problemas sexuales. Fue descrito en 1983 y es un típico trastorno de la modernidad, que los psiquiatras explican así: "Los afectados crecen pero se quedan pensando que siempre serán niños".



Por eso, este síndrome está relacionado con personalidades rebeldes, irresponsables, manipuladoras, narcisistas, caprichosas y extremadamente dependientes.



A pesar de que todavía no aparece en los manuales de patologías psiquiátricas y no se reconoce como un trastorno psíquico, existen algunos síntomas o características de la personalidad que podrían ayudar a delimitarlo.



Así, por ejemplo, la persona que lo padece tiene dificultad para admitirlo y rápidamente se encuentra en situaciones complicadas, su calidad de vida y sus relaciones se ven afectadas, tiene tendencia a procrastinar, dificultad para hacer amistades duraderas, recurre a excusas fantasiosas, suelen tener una relación conflictiva con la madre y dificultad para construir una relación romántica estable.



Lo más complejo de este trastorno es que las personas que lo padecen suelen abrumarse ante las dificultades para avanzar en la vida adulta, les pesa hacerse cargo de sí mismas y esto puede derivar en otro tipo de patologías como ansiedad y depresión.



El Síndrome de Peter Pan no puede prevenirse, pero siempre es posible (y necesario) moldear las conductas de la personalidad que acarrean malestar o perjuicios.



Por esta razón, asistir a terapia conductual puede ser una gran opción para trata la afección y desenredar nudos de bloqueo, con el propósito de generar nuevos comportamientos que sean mucho más beneficiosos.

