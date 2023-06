La semana pasada se aprobó el último debate en las plenarias de Cámara y Senado del proyecto que le adiciona al Presupuesto General de la Nación de este año unos 16,9 billones de pesos.



La adición, que viene del recaudo derivado de la reforma tributaria que se aprobó a finales del año pasado, se distribuirá en 9,1 billones de pesos de inversión, 7,3 billones de pesos de funcionamiento y 500.000 millones de pesos de servicio de la deuda.



Finalmente, los mayores recursos de la adición presupuestal se irían para los rubros de la Educación (2,19 billones de pesos), la Salud y Protección Social (2,02 billones de pesos), Hacienda (1,29 billones de pesos) y Vivienda, Ciudad y Territorio (1,50 billones de pesos).



Sobre esta adición de $2,02 billones, Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo) había prendido de nuevo las alarmas por la crítica situación financiera del sector salud, pues aseguraba que ante la desfinanciación del sector eran necesarios $10,45 billones de recursos necesarios.



El gremio señalaba que para el año 2022 la situación del sector ya era insostenible, pues de cada $100 que recibieron las EPS del Régimen Contributivo tuvieron que pagar $102 en atenciones de salud.



Además, aseguraba que al ritmo de ejecución actual, los recursos para cubrir los Presupuestos Máximos solo alcanzarán hasta este mes de julio, lo que implica que usuarios y pacientes quedarán desatendidos. Además, si no se paga lo que se adeuda a las EPS, estas tampoco podrán pagarles a prestadores y proveedores.



Al respecto, EL TIEMPO, habló con Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, quien explicó cuáles serían los principales desafíos para las finanzas del sector y qué alternativas existen ante la desfinanciación.

¿Por qué eran necesarios 10,45 billones de recursos para que la salud no quedara desfinanciada?

El sistema de salud, como un todo, requiere de unos recursos que sean suficientes para atender las necesidades de salud de la población. Acá no se trata de que sean 10 billones de pesos para las EPS, son 10 billones de pesos que irrigan todo el sistema de salud.



Al respecto, hay tres componentes muy importantes: uno, son deudas viejas que hacen que no se pueda cumplir con las deudas que tienen a su vez las EPS con prestadores y proveedores. Esas deudas pueden ser por muchos conceptos como: paquetes covid, vacunación, recobros, compensaciones que no llegaron y que hacían parte del esquema de financiación, etc.



Otro componente, que es muy importante, tiene que ver con las atenciones del día a día, en las que están implícitos los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son lo que financia la atención tanto de las personas que estamos en riesgo de insuficiencia como del régimen contributivo. Lo que hemos visto desde el año pasado, pero de manera aún más fuerte este año, es que los colombianos estamos solicitando más servicios de salud frente a la preocupación que tenemos de una reforma que elimine a las EPS.



Esto significa que si antes teníamos 100 pesos para atender a 100 personas, ahora tenemos los mismos 100 pesos, pero para atender a 125 personas. Como es apenas lógico, los recursos no alcanzan, se amplían las deudas y algunos prestadores no tienen la capacidad para asumir esas deudas y se empiezan a cerrar servicios.



Esto es muy grave, porque implica que vamos a tener menores capacidades dentro del sector salud para atender a la población y que probablemente los tiempos que toma desde que solicitamos una atención hasta que lo recibimos serán mucho más extensos. Y por supuesto, también tiene un efecto sobre todos los incumplimientos de indicadores financieros de las EPS.



Y el tercer punto tiene que ver con presupuestos máximos, que son las prestaciones por fuera del Plan de Beneficios, en donde los recursos se agotan en julio de este año. Es importante volver a adicionar recursos para los pagos de este año y las deudas que tienen de 2021 y 2022 por este concepto. Se trata de deudas que son absolutamente responsabilidad del Gobierno Nacional.

Y si esto no llega a suceder hasta julio, ¿cuál sería el panorama?

Un poco lo que ha pasado en los años previos: se sigue ampliando la deuda en cabeza de las EPS, y lo que empieza a haber es una restricción de servicios. Hay prestadores que dicen que si no se paga por adelantado, no se prestan los servicios y esto implica que el gasto termina trasladándose a los hogares colombianos.

¿Qué se viene para el sector de la salud con esa adición presupuestal de solo 2,02 billones?

Yo creo que acá hay que seguir trabajando en buscar alternativas. La solución no puede ser la de trasladarle este gasto a los usuarios o de cerrar servicios de salud. Creo que acá hay una responsabilidad que es del Gobierno Nacional de buscar mecanismos. Es más, dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de aprobar, se incluyó un artículo que permite pagar deudas previas del sistema de salud. Considero que es importante que se utilice este artículo, además de ir buscando los recursos para poder inyectarle liquidez al sector salud que tanto lo necesita. El Gobierno tiene las facultades ordinarias para hacer traslados y para darle prioridad a ciertos gastos.

¿Qué sucederá con las EPS de aquí a unos meses si el presupuesto para la reactivación económica es mucho menor al que se contemplaba?

Cada EPS tiene una estructura financiera, cada una tiene un músculo financiero diferente. Pero lo que vemos de forma generalizada es un deterioro de los indicadores financieros de todas las EPS que, a su vez, afecta a los prestadores y a los proveedores de salud. Entonces, esta situación no se ha roto de un día para otro, sino que se va deteriorando progresivamente. Realmente se trata de un deterioro cada vez más acelerado de los estados financieros y de las condiciones financieras de todos los actores del sistema de salud.





Si la adición presupuestal ya no supuso una solución para el desfinanciación del sector, ¿qué camino queda?

Nosotros le propusimos al Gobierno que como EPS podíamos continuar haciendo tanto las auditorías como la gestión de la red y toda la revisión, pero que la deuda quede en cabeza del Gobierno Nacional y en particular en cabeza de la Adres, para que sea la Adres la que gire directo, la que le pague a prestadores y proveedores. Vemos que esta puede ser una solución que está muy en línea con el objetivo del Gobierno de ir ampliando el giro directo, que además también se aprobó dentro de uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo.

