Esta semana el Ministerio de Salud se vio envuelto en una polémica por una denuncia de supuestos hechos de corrupción dentro de la entidad. El hecho fue denunciado por el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.

A través de Twitter el representante denunció que supuestamente una persona identificada como César Ayala le habría enviado el 7 de marzo un documento al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, en el que se señalan supuestas irregularidades en la Dirección de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud.

(En contexto: Minsalud responde a denuncias por supuestas coimas)

En dicho documento, Ayala le dice al viceministro que dos personas de la entidad “negocian comisiones con los proveedores de medicamentos de interés público, insecticidas, plaguicidas e insumos, entre otros”. Los señalados serían la directora de Promoción y Prevención de Minsalud, Johanna Marcela Barbosa Alfonso, y Yesid Gutiérrez, funcionario de la entidad.

“Se dedican a negociar con los contratistas y aspirantes a obtener contratos en el área de Promoción y Prevención”, resalta la carta enviada al viceministro.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la carta enviada al viceministro Foto: Twitter: @AForeroM

La denuncia señala que existe material probatorio suficiente para “concluir más allá de toda duda razonable que estos dos funcionarios tienen reuniones presenciales, telefónicas y por WhatsApp tanto con antiguos proveedores para renovarles el contrato que históricamente les han adjudicado desde administraciones pasadas, o amenazarlos con contactar a nuevos proveedores para direccionar la contratación a favor de estos y pactar un porcentaje de utilidad sobre la adjudicación del contrato”.

Facebook Twitter Linkedin

La carta adjunta supuestos chats entre un empresario y un funcionario del Ministerio de Salud. Foto: Twitter: @AForeroM

Directora de Promoción y Prevención de Minsalud responde



Al respecto, la directora de Promoción y Prevención de Minsalud, Johanna Marcela Barbosa Alfonso, habló en exclusiva con EL TIEMPO y calificó de falsa la denuncia. Además señaló que desde la entidad y el despacho del viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego se surtió el debido proceso y se informó de manera rápida a la Oficina de Control Interno de la entidad, que actualmente se encuentra investigando el tema.

Facebook Twitter Linkedin

Directora de Promoción y Prevención de Minsalud, Johanna Marcela Barbosa junto a la ministra Caarolina Corcho. Foto: Archivo particular

(Lea también: Reforma de la salud: ¿qué quedó en el nuevo texto y qué piensan los expertos?)

Según la directiva, lo cierto es que tras revisar dentro de las bases de datos del ministerio no se encontró información alguna de la persona que se identifica como César Ayala y que hace la denuncia. Además al momento de notificar a esa persona por teléfono y por correo se encontraron con que el correo proporcionado no existe y que el número telefónico entregado es de otra persona.

“Llega esta denuncia con una serie de características que ya mencioné. Frente a la persona que la envía, que es el señor César Ayala, a quien no conozco y no tengo idea quien es, he revisado en diferentes archivos y trazas del ministerio de Salud y no logramos identificarlo. Y el correo que él relaciona no existe, rebota, por eso no se ha podido informarle sobre el proceso que surtió su denuncia. Porque es válido aclarar que esta denuncia es trasladada por el viceministro Urrego a la Oficina de Control Interno a que se surta el debido proceso. Esa denuncia tiene una serie de configuraciones que uno diría es un documento falso”, señala Barbosa.

Sobre el supuesto chat que adjunta la denuncia, donde habría una comunicación entre Yesid Gutiérrez, funcionario de la entidad, quien supuestamente pide coimas a un empresario, de acuerdo con la directiva Barbosa hay elementos que “llaman la atención”, como que no se ve la fecha, ni la recepción de mensajes y tampoco se proporciona el número desde el cual supuestamente se habrían comunicado con Gutiérrez.

(Lea también: Informe: Sudamérica necesita medidas urgentes ante efectos del clima en la salud)

Ante todo ello, señala Barbosa, la denuncia que hace el representante a la Cámara Andrés Forero proviene de una comunicación que según las hipótesis que barajan podría ser falsa. “Estas declaraciones del doctor Forero son generadas en el marco de la exposición de los contenidos de este documento o denuncia aparentemente falsa que se radica en el Ministerio de Salud”, señaló la funcionaria.

Grave denuncia contra directora de Promoción y Prevención de @MinSaludCol.



A través de asesor cuyo celular coincide con el denunciado estaría pidiendo coimas a proveedores.



Increíble que ante tal acusación ni el vice Urrego, ni Control Interno hayan remitido caso a @FiscaliaCol pic.twitter.com/5BUWxiDieW — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) April 20, 2023

En ese sentido Barbosa aseguró que si bien actualmente se está surtiendo el debido proceso en la Oficina de Control Interno del ministerio de Salud, en las próximas horas se pondría, por decisión propia, a disposición de la Fiscalía para que sea este ente el encargado de investigar el tema.

“Ante toda esta situación que se ha dado se solicitará de manera formal a la Fiscalía General de la Nación para que pueda proceder con toda la investigación pertinente para que pueda aclarar esta situación. Por supuesto, como funcionaria y como ciudadana me pongo en total disposición de los entes de control y de la Fiscalía para que ellos puedan investigar de manera exhaustiva esta situación y se llegue hasta el fondo de las personas que están detrás de este tipo de acusaciones falsas”, señala Barbosa.

La directiva además agrega que sí existe un precedente de un empresario que el año pasado se acercó a la entidad a alerta porque habría una empresa que durante 2019, 2020 y 2021 habría pagado coimas a funcionarios y que ese tema ya se está investigando.

Y además señala que desde entonces se han tomado medidas, y se han cambiado los modelos de compra de productos por parte del ministerio de Salud usando, por ejemplo, a la Organización Panamericana de Salud como garante de dichas compras, lo que según Barbosa, habría molestado a empresarios que durante años habían sido los contratados por el Estado para la compra de insumos.

“Desde que llegamos a esta dirección se han tratado de hacer cambios en muchos procesos, en especial en la adquisición de insumos en salud pública de la dirección Promoción y Prevención. Esto ha implicado hacer reingeniería a procesos, cambios en talento humano, rotación de profesionales y obviamente es una conducta lógica cuando uno como funcionario tiene una alerta específica en corrupción en este tipo de procesos”, señala Barbosa.

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD