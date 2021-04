OMS alerta sobre evolución inestable de la pandemia en el mundo

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron este miércoles que la pandemia evoluciona de manera muy inestable en el mundo, con un incremento global de casos del 11 por ciento y del 7 por ciento en los decesos en los últimos siete días, con respecto a una semana antes.



La situación más grave se registra en Asia del sur y oriental, particularmente en la India, que ahora duplica en número de nuevos casos a Estados Unidos, que por largos meses fue el foco mundial de la pandemia.



La segunda región más afectada es la del Mediterráneo Oriental, donde Irán, Pakistán y Jordania son los países donde los casos se están multiplicando de forma más rápida.

“Desde principios de febrero vemos un aumento semanal de casos y desde finales de ese mes también aumentan las muertes. Todos tenemos esperanza en las vacunas y éstas nos ofrecen una gran oportunidad, pero la producción no está cerca de lo que necesita estar”, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.





“La distribución es muy desigual, no estamos vacunando a los más vulnerables en todos los países. La mitad de la población del mundo no tiene acceso a las vacunas y esto es un problema si queremos acabar con la mortalidad de esta pandemia", agregó el médico irlandés, una de las figuras más relevantes de la Organización.



En una sesión para responder a preguntas de los internautas por las redes sociales, Ryan dijo que la realidad se manifiesta en situaciones como la de Brasil: “Empiezas a perder control del virus, los sistemas de salud se saturan y hay más muertes y tragedias”.



Por regiones, las Américas registran la tasa de fallecimientos más elevada del mundo con 137,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa son 108,1 por cada 100.000 habitantes, en ambos casos muy por encima del resto de zonas del planeta.



Colombia suma 66.819 fallecidos por covid-19. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La OMS considera que una de las principales razones para el aumento de infecciones es el surgimiento de, al menos, tres variantes del coronavirus con más capacidad de contagio y que pueden causar una covid-19 más severa, aunque en esto último los resultados de los estudios realizados todavía no son concluyentes.



“La que está circulando de forma más extensa es la que se detectó inicialmente en el Reino Unido (en 132 países) y ese virus tiene una mayor transmisibilidad porque tiene mutaciones que permiten al virus adherirse a la célula humana más fácilmente”, explicó la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove.



“El modo de transmisión no ha cambiado, pero un individuo (con esa variante) infecta a un poco más de gente que con el virus original”, explicó.

Recomiendan seguir usando AstraZeneca

Por su parte, Carissa Etienne, directora de la OPS, agencia regional de la OMS, recomendó seguir aplicando las vacunas anticovid de AstraZeneca. “Agencias regulatorias están revisando reportes raros de coágulos de sangre entre personas con niveles bajos de plaquetas revelados por sólidos sistemas de vigilancia de vacunas, y esperamos recomendaciones adicionales pronto”, señaló.

“Mientras tanto, es importante seguir administrando las vacunas AstraZeneca donde estén disponibles”, dijo y agregó: “Casi 200 millones de personas en todo el mundo han recibido la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca y los informes de efectos adversos son muy raros”.





(Le recomendamos: ¿Qué se sabe sobre los efectos secundarios de la vacuna de Janssen?)



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) subrayó la semana pasada los beneficios de esta vacuna, considerándola “segura y eficaz” y la mayoría de los países europeos que habían suspendido el uso de esta vacuna reanudaron su utilización, pero estableciendo un límite de edad.



Expertos en inmunización de la OMS dijeron la semana pasada que un vínculo causal entre esta vacuna y la aparición de coágulos fue considerado “plausible pero no confirmado”, y agregaron que los casos informados eran “muy raros”. El balance riesgo-beneficio sigue “muy a favor de la vacuna”, dijo entonces un portavoz de la OMS.

EFE

