Abecé: Ministerio de Salud establece procedimientos para la eutanasia

El Ministerio de Salud estableció, a través de la resolución 971 del 1.º de julio, el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y el establecimiento del Comité para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia.



Si bien la mayoría de estos lineamientos ya estaban establecido en la resolución 1216 de 2015, que fue derogada, con este nuevo acto administrativo se actualizan algunos de ellos y se concretan responsabilidades de los actores involucrados en el proceso.

Según la norma, cualquier persona puede expresar de manera verbal o escrita su voluntad de acceder a la eutanasia por encontrarse frente a una condición clínica de fin de vida y con un sufrimiento que afecta su existencia de manera irremediable.



Dicha solicitud debe ser voluntaria, informada, inequívoca y persistente. También podrá realizarse a través de un documento de voluntad anticipada, (DVA) en los términos de la normativa vigente.



La resolución aclara que para expresar dicha voluntad, debe existir una enfermedad incurable, avanzada, terminal o un estado de agonía que condicione sufrimiento, y presentar un estado mental que permita hacer la solicitud de manera directa.



De igual forma, se deja explícito que el médico que recibe la solicitud es el primer responsable de reportar esta información y a la vez revisar que cumpla con los requisitos específicos, hacer el registro en la historia clínica e informar dentro de las primeras 24 horas a la entidad correspondiente para activar el Comité Científico e Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de la eutanasia, en caso de que todo esté en orden.



Cualquier médico es competente para recibir esta solicitud y deberá además informar al paciente sobre sus derechos a recibir cuidados paliativos, adecuar esfuerzos terapéuticos y a desistir de la solicitud en cualquier momento. Y en caso de persistir, se dará paso a las valoraciones para determinar capacidad y competencia mental del solicitante, evaluación del sufrimiento, presencia de enfermedad terminal e inexistencia de alternativas de tratamiento.



Después de analizar la situación correspondiente, en caso de que todas las condiciones se cumplan y que el paciente reitere su decisión, el comité autorizará el procedimiento dentro de los siguientes 15 días calendario y este solo se realizará con el consentimiento informado por parte del mismo.



El procedimiento eutanásico tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no podrá ser facturado. No sobra agregar que, en caso de negarse el procedimiento, el paciente podrá requerir una segunda opinión de un comité integrado por personas diferentes a las que tomaron la primera decisión.



Frente a la objeción de conciencia por parte de los médicos, esta no deberá ser expresada antes de conocer la solicitud y solo puede ser alegada por el médico que tiene el deber de realizar el procedimiento eutanásico y no por personas relacionadas con la atención y el cuidado del final de la vida o que atiendan el trámite, como tampoco pueden alegarla las clínicas o los hospitales.

El procedimiento eutanásico tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no podrá ser facturado. Foto: Hernando Banquez / EL TIEMPO

Reportes de las solicitudes

Las solicitudes de eutanasia deberán ser reportadas al Ministerio de Salud, en armonía con unos preceptos técnicos, dentro de las 24 horas siguientes, lo mismo que la notificación de las solicitudes a los comités respectivos, el cual deberá actualizar dicha información entre los diez días siguientes.



Los reportes sobre verificación y realización de procedimientos eutanásicos deberán realizarse dentro de los 30 días siguientes y su incumplimiento será notificado a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte las investigaciones y las medidas correspondientes.



A partir de la norma, todos los hospitales y clínicas que tengan habilitados los servicios de mediana y alta complejidad para atención oncológica, enfermedades crónicas o extensiones domiciliarias para estos efectos, están obligadas a conformar un comité científico interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia.



Las instituciones que carezcan de dichos servicios y a las que se les solicite un procedimiento de eutanasia deberán poner esta situación en conocimiento de la EPS o la administradora de planes y beneficios, dentro de las siguientes 24 horas.

El comité

El comité deberá estar integrado por un médico con la especialidad de la patología que presente el paciente, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico, los cuales no podrán ser objetores de conciencia, no ser tratantes del paciente y deberá cumplir con las funciones descritas anteriormente, además de velar por la reserva y la confidencialidad de la información.



Dichos comités adoptarán su reglamento y serán activados por el médico que recibió la solicitud mediante informe a la secretaría técnica o quien haga sus veces. Las sesiones podrán ser presenciales o virtuales y en caso de dudas, los integrantes pueden solicitar conceptos o evaluaciones adicionales por quienes consideren. Las decisiones serán adoptadas en preferencia por consenso y en caso de no alcanzarse, se admitirá la mayoría.



Los hospitales, EPS y Administradoras de Planes de Beneficios deberán disponer de todo lo necesario para garantizar este procedimiento, permitir una comunicación permanente entre todas sus partes, no interferir en ningún sentido y poner a disposición de este proceso los profesionales idóneos que favorezcan este trámite.

Por su parte, el Ministerio de Salud establecerá un Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia dentro de los 45 días siguientes a la publicación de esta resolución.



*Editor de Salud

