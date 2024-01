Debate eutanasia: 'Un niño es una persona que está en proceso de maduración cognitiva'

Recientemente, la cartera publicó un borrador para comentarios de esta iniciativa, que tendría la intención de garantizar la ruta administrativa y asistencial del procedimiento. Si bien desde 2017 los niños tienen acceso, este nuevo capítulo ha vuelto a generar opiniones encontradas.



Al respecto, el doctor Juan Guillermo Ortiz, profesor de medicina en la Universidad de la Sabana, habló con EL TIEMPO y manifestó que el tema es delicado porque un niño sigue siendo una persona que está en proceso de maduración cognitiva, hormonal, metabólica, de crecimiento, etc.



Desde los 6 a los 12 años, un menor podría acceder a este procedimiento si su concepto de muerte alcanza el nivel ¿cuál sería el concepto de muerte para un niño de esta edad?

Sí, un niño puede opinar. Un niño con leucemia, por ejemplo, puede opinar sobre su enfermedad, experimentar, entender, participar, quejarse de los síntomas, pedir ayuda. Todo esto en el contexto de un niño. Sin embargo, respecto a la Eutanasia hay un elemento grueso y es que no se le considera un procedimiento médico. La Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, en octubre de 2019, consideró ni la eutanasia ni el suicidio asistido se consideran procedimientos médicos. Ergo, usted no debería ofrecerle a un paciente, adulto o niño, este tipo de procedimiento. Además, para aplicarlo el paciente tiene que consentirlo y en un niño, en un menor de edad, cuyos procesos concretos y abstractos de pensamiento y juicio crítico todavía están en proceso de maduración, no debería ofrecerse. Porque hay que destacar que el sufrimiento que altera el juicio. Por lo cual, un paciente menor no podría, en ese caso, opinar de una forma adecuada, objetiva y sincera frente a una decisión como la eutanasia.

Para los niños de 14 a los 17 años de edad no será obligatorio contar con la concurrencia de quien ejerza la patria potestad ¿Qué opina?



Me parece absolutamente contradictorio desde el aspecto jurídico. En Colombia solamente los mayores de 18 años pueden acceder al sufragio para elegir un presidente, porque solo hasta esta edad se considera que una persona es apta para tomar una decisión política que repercute en el futuro de un país. Pero en este caso parece que no importa si tiene 14 o 17 años, el paciente puede tomar la decisión de que le quiten la vida alrededor de un concepto de enfermedad. Es un tema contradictorio desde lo jurídico y es muy grave porque un menor de edad sigue siendo una persona que está en proceso de maduración cognitiva, hormonal, metabólica, de crecimiento, etc.



En niños menores de 14 la decisión está puesta en la patria potestad de los padres ¿puede un tercero tomar esta decisión?



No, en lo absoluto. Lo que se ha demostrado en Países Bajos, los primeros en lograr que la eutanasia sea aprobada por la ley, es que se altera el perfil epidemiológico y esto se probó en adultos, ni siquiera en niños. Sucede que la gente ya no muere naturalmente por una enfermedad como el cáncer o problemas metabólicos o degenerativos. Además, hay que recordar que el sufrimiento y el dolor son subjetivos. En Colombia, si se aprobara esta resolución sería más pleno el derecho de morir que de vivir. Y esto en manos de un tercero es un error. Imagínense que un tercero defina la muerte de un menor donde hay de por medio herencia, dinero, una decisión, unos predios, etc. Esto vuelve el tema más complicado todavía. La Ley de Cuidados Paliativos, si se instaura de manera adecuada y a nivel nacional, disminuiría las solicitudes de eutanasias en Colombia y favorecería el cuidado de los pacientes en sus últimos meses o días de vida.

¿Que los niños tengan acceso a este procedimiento iría en contra de sus derechos fundamentales

En efecto. En Colombia existe una ley de cuidados paliativos y estos le permiten a cualquier paciente tener soporte ante una enfermedad crónica que no tiene cura o que puede llegar a ser terminar. Generalmente, los síntomas se puedan curar o por lo menos paliar. Si se logra controlar los síntomas, el paciente automáticamente cambia su percepción de la vida. Quienes piden la eutanasia se sienten abandonados por su médico, por el grupo terapéutico, por el Estado y su familia. Por lo cual, darle a un niño la posibilidad de que se quite la vida, es ir contra este derecho, pero también contra el deber de cuidar a los niños de Colombia.



¿Existen casos en los que realmente sería acertado que un menor de 18 años pueda acceder a la eutanasia?

Justo ahora hay muchos niños que están muriendo de cáncer, de leucemias, linfomas, enfermedades cardiovasculares, etc. Pero hay entidades que se han propuesto en Colombia proteger a estos niños. Podemos ver Fundación Cardio Infantil, dedicada al cuidado del corazón de los de los menores o el instituto ruso dedicado a los temas de los músculos esqueléticos. Entonces, considero que uno como médico no puede aceptar que a un niño se le ofrezca la eutanasia cuando tiene posibilidades de luchar una enfermedad. En esto es clave los claves los cuidados paliativos porque acompañan al paciente si el pronóstico es sombrío o complejo para que no tenga sufrimiento y tenga una muerte digna, muriendo cuando la historia de la naturaleza le permita.

