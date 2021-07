Médicos hablan sobre la decisión de la Corte acerca de la eutanasia

Con esta sentencia, la Corte induce un cambio sustancial en las condiciones que debe cumplir una persona para solicitar ponerle fin a su vida, en el marco del derecho que tiene de pedir la eutanasia como una opción para morir dignamente.



(Lea en contexto: Corte Constitucional amplía la eutanasia a pacientes no terminales)

Hasta ahora y recientemente ratificada en la Resolución 971 expedida el 1.º de junio, las personas deberían padecer una enfermedad terminal entendida como una condición médicamente comprobada, avanzada, progresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento, por la generación de sufrimiento físico-psíquico, a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida es inferior a 6 meses

No hay duda de que la Corte Constitucional, con sus planteamientos, va más adelante que los ciudadanos del común, lo que no impide que el tema sea tratado con el respeto debido FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, con la decisión, de acuerdo con Myriam Hincapié, médica anestesióloga, subespecialista en dolor y expresidenta de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y Reanimación, la cercanía de la muerte deja de ser un condicionante y les abre paso a enfermedades que si bien son incurables, pueden durar mucho tiempo, con lo que se cambia radicalmente el concepto previo donde lo orgánico tenía gran peso, para darle cabida a la percepción de dolor y sufrimiento que atentan contra la vida digna, no obstante recibir todos los tratamientos disponibles para atenuarlos.



(Le puede interesar: ¿Se debe extender la eutanasia a pacientes no terminales?)



El psiquiatra Rodrigo Córdoba asegura que el país requiere una discusión amplia frente a este tema, con el objeto de puntualizar muy bien los alcances de lo definido por la Corte, para evitar que por un lado se presenten desbordes y discusiones innecesarias y, por otro, se atente contra los derechos que tienen las personas que sufren sin remedio.



“No hay duda de que la Corte Constitucional, con sus planteamientos, va más adelante que los ciudadanos del común, lo que no impide que el tema sea tratado con el respeto debido”, dice Córdoba.



Luz Marina Cano, médica especialista en cuidados paliativos y doctorada en pensamiento complejo, insiste en que se requiere con urgencia pronunciamientos de expertos y comités de bioética para orientar de manera adecuada los alcances de estos preceptos, porque sobre un componente tan subjetivo como el sufrimiento no se puede caer en errores que pueden ser lamentables.



(Le recomendamos leer: Corte vuelve a hacerle un llamado al Congreso para regular eutanasia)



El salubrista Pedro León Cifuentes dice que el escenario natural en este tema es el Congreso, que hasta ahora ha brillado lamentablemente por su ausencia.



carfer@eltiempo.com

Más noticias