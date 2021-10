Lo que hay que saber sobre la eutanasia en Colombia

La eutanasia es un tema que genera controversia y a raíz de la situación derivada por la cancelación de este procedimiento a la paciente Martha Sepúlveda, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), hay cuestionamientos que vuelven a estar sobre el tapete.



En tal sentido, EL TIEMPO conversó con Luz Marina Cano, médica experta en cuidados paliativos y Ph.D en 'pensamiento complejo', quien resuelve las diez preguntas más comunes que llegan a este medio sobre este tema.



¿Qué es la eutanasia?

Acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar su sufrimiento causado por la enfermedad, mediante la infusión de medicamentos controlados a dosis elevadas. Su nombre real es muerte médicamente asistida.



¿Está amparada por la legislación colombiana?

Sí. El homicidio por piedad se despenalizó en 1997 a través de la Sentencia C-970 convirtiéndola en un acto amparado legalmente.



¿Qué cambios ha tenido esta legislación?

Varios. De hecho, hay otras sentencias que han sentado jurisprudencia en razón a que el Congreso no ha reglamentado. La última fue en la Sentencia C-233 en la cual la Corte Constitucional amplia la cobertura de quienes pueden acceder a solicitar la eutanasia. Incluyó a personas con enfermedades crónicas, avanzadas e incurables que no necesariamente estén en inminencia de muerte.



¿Alguien diferente al paciente puede solicitar la eutanasia?

No. Solo la puede solicitar el paciente en uso integro de sus facultades mentales. Es una solicitud mediada exclusivamente por la voluntad de las personas.



¿A quién se le entrega la solicitud de la eutanasia?

Al médico tratante.



¿La eutanasia tiene algún proceso o solo entregándole la solicitud al médico se realiza?

La solicitud tiene un proceso que se hace a través de un comité de ética intrahospitalaria, el cual corrobora la historia clínica del paciente, evalúa su estado mental, delibera y entrega la respuesta al paciente.



¿Todas las solicitudes de eutanasia se llevan a cabo?

No.



¿La eutanasia es igual que los cuidados paliativos?

No. La eutanasia es un derecho que tiene el paciente para poner fin a su vida. Los cuidados paliativos son un sistema de atención y acompañamiento holístico e interdisciplinar para el control de síntomas físicos, psicosociales, espirituales y alivio del sufrimiento para una muerte en paz y tranquila. Centrado en el paciente, pero también acompaña a la familia en el desarrollo del duelo anticipado.



¿Un paciente en cuidados paliativos puede solicitar la eutanasia?

Sí.



¿Quién brinda los cuidados paliativos?

Los cuidados paliativos son reglamentados por la Ley 1733. Todo prestador de servicios en salud debe tener un equipo interdisciplinar para brindar de forma óptima estos cuidados hasta el último día de vida.

