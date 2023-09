Este lunes 11 de septiembre, el senador Humberto de la Calle presentará un nuevo proyecto de Ley con el cual buscará regular la eutanasia con la introducción y legislación alrededor del concepto de muerte médicamente asistida.



A pesar de que el país fue el primero en la región que reconoció el derecho a una muerte digna, todavía no se logra reglamentar este derecho, pese a haberse presentado y tramitado por lo menos 14 propuestas legislativas de similares características desde 1998.

De la Calle habló con EL TIEMPO y señaló que el objetivo del proyecto es reglamentar, como lo ha pedido la Corte, el derecho y la ruta de acceso que tendría una persona que decide acceder una muerte médicamente asistida.

Humberto de la Calle en entrevista con EL TIEMPO sobre su nuevo proyecto de ley para regular la eutanasia en Colombia. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

“​​Existen vacíos que tienen que ser regulados. Hay problemas con la objeción de conciencia, con el tema de las personas en situación vegetativa, con el asunto delicadísimo de los niños y la obligación de eliminar barreras por parte de las IPS (hospitales y clínicas) para el ejercicio de este derecho fundamental. Seguramente habrá una discusión muy profunda y es bienvenida. Mi postura va a ser la de tener extrema delicadeza frente a las personas que por razones religiosas o morales no comparten estas ideas, pero a lo que apelamos es fundamentalmente a una reflexión en torno a la libertad”, resaltó el senador.

De acuerdo con él, el proyecto perfecciona ideas que venían de antes y otras nuevas. “Los temas que para mí son fundamentales empiezan con el problema del consentimiento de quienes no pueden expresar su deseo de una muerte digna por estar en una condición vegetativa. En este punto, señalamos que lo importante es buscar la verdadera intención de la persona sobre una situación médica como aquella", asegura.

Muerte médicamente asistida en el mundo. Foto: EL TIEMPO

Y añade que: "En segundo lugar, acoge la nueva sentencia de la Corte Constitucional, donde ya no se exige la enfermedad terminal para acceder a la muerte médicamente asistida porque es suficiente con tener un padecimiento insoportable. Tercero, se profundiza en la noción de red de apoyo, porque hay muchas personas solitarias que no tienen parientes cercanos, pero sí amistades que podrían reconstruir la intención original de la persona que no puede expresar su consentimiento”.

¿Cómo sería el proceso para acceder a la muerte médicamente asistida?

Según explicó De la Calle lo primero es que el paciente debe cumplir los requisitos:

Enfermedad grave e incurable Sufrimiento incompatible con la idea de dignidad Manifestar el consentimiento

Posteriormente el paciente debe realizar la solicitud. De allí, el sistema de salud recibe la solicitud (tiene 1 día para eso). El sistema de salud activa el comité (el mismo día que recibe la solicitud). El comité realiza valoraciones de:

Capacidad Validez del Documento de Voluntad Anticipada o del consentimiento sustituto. Presencia de enfermedad grave e incurable

El comité tiene un periodo de 10 días para tomar la decisión. Posteriormente llega la decisión del comité, ya allí se define la fecha y realización del procedimiento o deniega la práctica o pide una segunda opinión. En caso de que sea admitido el procedimiento se decide la fecha. Se realiza el procedimiento de muerte médicamente asistida.

Así sería la ruta de la muerte médicamente asistida según el proyecto de Humberto de la Calle. Foto: CEET

