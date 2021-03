Agencia Europea pide seguir aplicando vacuna de AstraZeneca

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) afirmó este jueves que no hay pruebas de que las vacunas contra el covid-19 puedan provocar embolias, después de que Dinamarca, Islandia y Noruega suspendieran la aplicación de la vacuna de

AstraZeneca.

"La información disponible hasta la fecha indica que el número de tromboembolias en individuos vacunados no es mayor que el observado en la población general", dijo el jueves la EMA en un comunicado.



La agencia indicó que según sus informaciones, la decisión danesa "fue tomada por precaución". La EMA descartó el miércoles que la vacunación con un lote de la vacuna de AstraZeneca causara esas trombosis. Esas reacciones cardiovasculares "no están clasificadas como efectos secundarios" del fármaco, aseguró.



Esta semana la dirección general de sanidad de Dinamarca suspendió por 14 días el proceso de aplicación de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford después de registrarse algunos casos de hipercoagulación (formación de trombos) en personas que la recibieron.



Aunque las autoridades sanitarias resaltan que todavía no se puede concluir que haya una relación directa entre la vacuna y estos cuadros clínicos, la decisión se fundamenta también en que al parecer de estas personas hay un fallecimiento que está en investigación.



Al respecto, la EMA se sumó al Gobierno danés para reforzar una investigación dejando claro que la suspensión obedece “a un principio de prudencia” y se espera que antes de terminar el mes se tengan resultados concretos.



(Vea el especial multimedia: los desastres en un año de pandemia)



Esto ha motivado que países como Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo también suspendieran la vacunación con las dosis de un lote en concreto, que fue recibido por 17 países de la Unión Europea, incluidos España, Polonia, Malta, Francia y Grecia, según la EMA.



Igualmente, Italia suspendió temporalmente la vacunación con un lote de la farmacéutica AstraZeneca por precaución, tras los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados en varios países, aunque allí recibieron el lote ABV2856 y no ha notificado eventos de este tipo.



Por otra parte, el ministro francés de Salud, Olivier Véran, afirmó que no hay "ninguna razón para suspender" la vacunación con AstraZeneca. "Remití el asunto a la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos. Según esta, no hay ninguna razón para suspender la vacunación con AstraZeneca", dijo Véran en una conferencia de prensa retransmitida en directo por televisión.



Y el Reino Unido defendió que la vacuna desarrollada por AstraZeneca es "segura y efectiva" y por eso continuará aplicando su programa nacional de vacunas, en el que están incluidas la creada por la citada farmacéutica en conjunto con la Universidad de Oxford y la desarrollada por Pfizer/BioNTech. "Hemos sido claros en que (el biológico de AstraZeneca) es a la vez seguro y efectivo y cuando se pide a los ciudadanos que vengan a ponérselo, deberían hacerlo con confianza", indicó esa fuente.

El origen de la precaución

Al parecer, de acuerdo con voces extraoficiales, todo comenzó tras el registro de un caso de trombosis múltiple en una persona de 49 años que se presentó 10 días después de recibir la vacuna y que tuvo un desenlace fatal, sin que hasta ahora se haya encontrado una relación directa entre la dosis y el evento.



Hay otro caso que hace referencia a un tromboembolismo pulmonar en una persona de 35 años que recibió una vacuna de AstraZeneca del lote ABV5300, aunque esta persona no murió.



En armonía con información suministrada por la farmacéutica AstraZeneca, los otros países que recibieron el lote ABV5300 no han reportado hasta ahora casos similares, lo que no impide que el Comité para la Evaluación de Riesgos (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamentos haya iniciado una investigación exhaustiva de todos los casos notificados y del seguimiento a las personas vacunadas con este lote.



(Lea también: Farmacéuticas advierten escasez de materias primas para vacunas)

Por ahora no hay relación

De acuerdo con la EMA, las alteraciones de la coagulación, entre ellas los acontecimientos trombóticos, no se han considerado como posibles eventos adversos de esta vacuna, por lo que no figuran en la ficha técnica de registro.



“Sin embargo, los casos notificados no suponen un número mayor que los encontrados en la población general”, indicó la agencia.



De hecho, hasta el momento se han notificado 22 casos de este tipo de eventos entre tres millones de personas vacunadas con este biológico en Europa y una evaluación preliminar no indica una relación de la aplicación con los citados eventos, agrega la EMA.



(Consulte: Variante británica del Sars-CoV-2 sería el doble de mortal: estudio)



Aunque continúa con la investigación, la Agencia aclara que la vacunación no reduce otros problemas diferentes de los causados por covid-19, por lo que durante la campaña de vacunación es esperable que sigan ocurriendo acontecimientos de salud graves en ocasiones en estrecha asociación temporal con la aplicación de la vacuna.



La Agencia concluye que hasta ahora no existen motivos específicos para tomar medidas cautelaras más allá de la suspensión de dicho lote y se esperan los resultados de los análisis que ya arrancaron.

UNIDAD DE SALUD