Luz verde al uso de la vacuna de Janssen en Europa

La Agencia Europa del Medicamento (EMA) aprobó este jueves la vacuna de una sola dosis de Janssen (Johnson & Johnson) contra el coronavirus, que se convierte así en la cuarta que recibe la luz verde en la Unión Europea.

El gigante farmacéutico estadounidense J&J solicitó el 16 de febrero la aprobación de la vacuna, desarrollada por su filial Janssen. La UE había aprobado previamente tres vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca-Oxford) y otras tres están en proceso de evaluación por parte de la EMA (Novavax, CureVac y la rusa Sputnik).



Aunque las primeras dosis podrían no llegar a los países europeos hasta abril, la decisión supone un impulso para el lento programa de vacunación de la UE,

donde se han distribuido hasta este jueves 60.700.000 vacunas contra la Covid-19, de las cuales se han inoculado 43.100.000, según los datos publicados por la Comisión Europea (CE).

Sobre esta vacuna

Esta vacuna está basada en un vector viral y es la primera aprobada que requiere de una única dosis y, como otras formulaciones, puede ser almacenada y distribuida a una temperatura de entre 2 y 8 grados.



La fórmula de la farmacéutica estadounidense tiene una eficacia vacunal superior al 85 por ciento en la prevención del desarrollo de covid-19 grave y evita el cien por cien de las muertes, pues no se ha registrado ninguna en el grupo de tratamiento durante los ensayos.



(La también: ¿Qué está pasando en Europa con un lote de la vacuna de AstraZeneca?)



En los resultados globales, donde se incluye todo tipo de población, edades, países y las cepas, la eficacia para prevenir la enfermedad de moderada a grave es cercana al 70 por ciento, indica Alberto Borobia, coordinador de la Unidad central de investigación clínica y ensayos clínicos del Hospital Universitario La Paz (Madrid), que participó en las pruebas.



En cuanto a las variantes sudafricana y brasileña, los datos indican que la eficacia se mantiene para prevenir la enfermedad severa. Borobia explica que para la variante británica no hay datos, porque en los ensayos clínicos no había población de ese país, pero otros preliminares “sugieren” que la formulación también es activa frente a esta.



Los ensayos clínicos incluyeron más de un 34 por ciento de sujetos de más de 60 años, en los que la eficacia “también es muy buena”, por lo que considera que “puede ser muy útil para inmunizar a la población mayor”. Los efectos secundarios son los mismos que puede tener la vacunación de la gripe, por ejemplo - señala- dolor en el lugar del pinchazo.



(Consulte: Variante británica del Sars-CoV-2 sería el doble de mortal: estudio)



Una vacuna monodosis que permite ser almacenada y distribuida a temperatura de nevera y puede estar fuera de ella doce horas “va a facilitar enormemente el proceso de vacunación”, señala Borobia, pues dos de las fórmulas usadas hasta ahora, Pfizer/BioNTech y Moderna requieren de conservación bajo cero.



En cuanto a la presentación en una sola dosis, indica que en los estudios en fases iniciales se vio que “la potencial eficacia vacunal con una sola administración era lo suficientemente alta” para una situación de emergencia pandémica.



La vacuna de Janssen utiliza un adenovirus humano, el del catarro común, que se modifica genéticamente para que no pueda replicarse y para que exprese en su membrana la proteína spike (S) del virus, que nuestro organismo va a reconocer como extraña y va a crear anticuperpos.



(Vea el especial multimedia: los desastres en un año de pandemia)



Por el momento, "no hay datos concluyentes" sobre si la vacuna de Janssen también previene los contagios (los estudios de las vacunas aprobadas hasta ahora se han centrado en la prevención de la enfermedad y los fallecimientos), pero Borobia indica que “hay alguna señal muy preliminar de que pudiera” evitarlos.



Los ensayos clínicos en fase II y III de esta vacuna, que el pasado 27 de febrero fue aprobada para uso en Estados Unidos, fueron desarrollados en hospitales de varios países, entre ellos varios colombianos.

AFP y EFE