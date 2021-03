'Vacuna de AstraZeneca es segura': Agencia Europea del Medicamento

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró este jueves que la vacuna de

AstraZeneca no tiene relación directa con los casos de tromboembolismo detectados tras la vacunación con este fármaco en diferentes países europeos, y consideró seguro que se siga utilizando en las campañas de inmunización contra el covid-19.

La directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, consideró que los expertos llegaron a una “clara conclusión científica” de que esta vacuna está “beneficiando y protegiendo” a los ciudadanos contra el coronavirus y “no está asociada con el crecimiento de casos” de tromboembolismo, aunque se incluirá una advertencia en la información del producto para que los médicos estén alerta.



"Sus ventajas en la protección de personas contra el covid-19, con los riesgos relacionados con la muerte y la hospitalización, superan a los posibles riesgos", añadió Cooke.



A pesar de ello, no puede descartar "definitivamente" que el fármaco, uno de los que fue aprobado rápidamente y que ya han recibido millones de personas en todo el mundo, pueda estar asociado a algunos episodios de trombos sanguíneos excepcionales.



"A partir de las pruebas disponibles, y tras días de análisis profundos" de los datos disponibles "no podemos excluir definitivamente un vínculo entre esos casos y la vacuna", precisó Cooke.



Por ello, el comité de seguridad de la EMA aconseja "sensibilizar sobre estos riesgos potenciales y asegurarse que están incluidos en las informaciones del producto". También recomienda "advertir sobre las posibles enfermedades raras y proporcionar información a los profesionales sanitarios y a las personas vacunadas para ayudar a detener o reducir cualquier efecto secundario", dijo Cooke.



Ahora, varios países europeos deben decidir rápidamente si reanudan o no la campaña de vacunación con el fármaco de AstraZeneca, en medio de un contexto de tensión por el retraso generalizado. Italia, por ejemplo, retomará el viernes campaña de vacunaciones con AstraZeneca



Este jueves, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) británica también afirmó que no encontró ninguna relación directa entre las vacunas contra el covid de AstraZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech y la formación de trombos.



"Nuestra revisión minuciosa, junto con la evaluación clave de destacados científicos independientes, muestra que no hay pruebas de que los coágulos de sangre en las venas se produzcan más de lo que cabría esperar en ausencia de vacunación, para ninguna de las dos vacunas", afirmó la directora ejecutiva de la MHRA, June Raine.

AFP y EFE