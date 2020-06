Estudios ponen en duda inmunidad de largo plazo contra el coronavirus

Los anticuerpos que producen la infección del coronavirus tendrían un efecto a muy corto plazo, tanto que se sugiere disminuyen a los dos meses después del contagio.

Así lo acaba de concluir un estudio publicado en ‘Nature’, que compara los resultados del análisis de anticuerpos en sangre de pacientes positivos para el virus pero asintomáticos con los de casos confirmados y con síntomas en una población china afectada con el nuevo coronavirus.



Los hallazgos de esta investigación demostraron que los anticuerpos que desarrolla el cuerpo humano contra el Sars-CoV-2 “puede durar solo dos o tres meses”, por lo que la inmunidad contra este patógeno no tendría efecto a largo plazo.



El estudio, realizado por investigadores norteamericanos y chinos en la Universidad de Chong Qing, en el suroeste de China, demostró que la mayoría de los infectados produjeron defensas contra el coronavirus, concretamente inmunoglobulina G (IgG) e inmunoglobulina M (IgM), que como se sabe aparecen específicamente después de las infecciones virales. Primero la IgM, que normalmente tiene una presencia corta en la sangre, y luego la IgG, que aparece más tarde y siempre es el anticuerpo que proporciona la protección contra las infecciones futuras.



Al analizar las cantidades de cada una, los científicos encontraron que entre tres y cuatro semanas después de la infección (es decir en su fase aguda), los pacientes que no habían tenido síntomas mostraron una tasa de 62,2 por ciento de IgM y 81,1 por ciento de IgG.



Por el lado de los sintomáticos, presentaban una tasa del 78,4 por ciento de IgM y del 83,8 por ciento de IgG, con lo que concluyeron que las infecciones asintomáticas tienen niveles de anticuerpos más bajos, aunque son similares en ambos grupos.

Sin embargo, la mayoría de las personas infectadas dos o tres meses después presentaron una disminución significativa en sus niveles de anticuerpos, al punto que en 9 de cada 10 afectados de los dos grupos comenzaron a bajar ocho semanas después de la infección.



Este análisis para algunos de los investigadores no es del todo sorprendente en razón a que se sabe que las personas asintomáticas o ligeramente afectadas tienen respuestas inmunes más débiles que las de otras personas.



Pero se suma al anuncio hecho algunas semanas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido que no hay todavía evidencia que permita asegurar que los anticuerpos producidos para la infección puedan proteger con certeza ante un nuevo contacto con el nuevo coronavirus.

Otro estudio

Por su parte, otro estudio que fue revelado preliminarmente y no ha sido revisado por pares, tal como reseña The Telegraph, realizado por investigadores chinos y norteamericanos, concluyó, de manera tajante, que “muy pocos trabajadores de la salud tenían anticuerpos IgG (de larga duración) contra el Sars-CoV-2”, aunque una proporción significativa de ellos había sido infectada por el virus.



“Después de la infección con este coronavirus es poco probable que las personas produzcan anticuerpos protectores duraderos”, concluyeron los científicos.

Los investigadores analizaron los anticuerpos de 1.500 pacientes de coronavirus en Wuhan y luego los compararon con los niveles que presentaban 20.000 personas de la población general, 1.600 pacientes hospitalizados por razones distinta a la covid-19 y los de 3.800 trabajadores de la salud que habían sido expuestos al virus y por lo tanto habían desarrollado una respuesta inmunológica.



Confirmaron que uno de cada 10 pacientes que había contraído el virus no tenía anticuerpos pocas semanas después de recuperarse.



También encontraron que solo el 5 por ciento de los trabajadores de la salud tenían anticuerpos específicos contra el nuevo coronavirus a pesar de que muchos de ellos habían contraído la enfermedad y solo entre 1 y el 5 por ciento de los otros grupos los tenían.



Con los anteriores hallazgos concluyeron que es poco probable que se produzcan anticuerpos protectores duraderos contra el Sars-CoV-2. Vale señalar que este estudio, si bien tiene los mismos resultados de la de Nature, no ha sido publicado y por lo tanto debe tomarse con la reserva debida.



Aunque estas conclusiones no son absolutas y tampoco permiten hacer inferencias para todas las poblaciones que pueden presentar diferencias frente a la dinámica viral, lo cierto es que refuerzan la necesidad de una vacuna que proporcione las defensas que se requieren para contrarrestar los efectos orgánicos del Sars-CoV-2 de manera duradera.

