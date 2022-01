Los estudios sobre la eficacia de las vacunas de las farmacéuticas chinas Sinovac, Sinopharm y CanSino frente a la variante ómicron de covid-19 son preliminares y, aunque apuntan a una disminución de su capacidad protectora, todavía es muy pronto para llegar a una conclusión sobre su utilidad.



(Siga leyendo: La razón por la que más del 50% de Europa podría infectarse en semanas​)



Circulan desde hace días en América Latina mensajes en Twitter y Facebook que aseguran que las vacunas chinas no sirven ante ómicron.



(Además: Ómicron: recomendaciones para ventilar espacios cerrados)

Por ejemplo, un usuario se declara "antiCanSino" por ser una vacuna de "baja eficacia", mientras que otra cuenta afirma que "dos dosis y un refuerzo de la vacuna covid-19 fabricada por Sinovac de China no protegen contra el ómicron, según un estudio".



(De su interés: Estas son las implicaciones de que ómicron sea dominante en el país)



Otros mensajes son en sentido contrario, como el de un usuario que expone en un tuit con más de 700 "me gusta" que "Sinovac protege en más de un 90 % contra ómicron. Se criticó mucho esta vacuna y resulta que ahora es de las más eficaces".



(Además: El covid-19, dos años de imprevistos y avances científicos)

Estudio sin revisión por pares

A pesar de que estudios preliminares informan de una disminución de la protección de la vacunas de las farmacéuticas de Sinovac y Sinopharm, no han sido revisados por pares (expertos que confirman la validez de la ciencia reportada) y sólo analizan una parte de la respuesta inmune.



(Le puede interesar: Ómicron es la variante dominante en Colombia, según Minsalud)



Estas vacunas siguen protegiendo a las personas frente a casos graves y de muerte. Mientras que sobre la vacuna de CanSino aún no se han divulgado análisis.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el pasado 20 de diciembre no sacar conclusiones apresuradas, puesto que los datos iniciales que apuntan a una disminución de la protección inmunitaria provienen de estudios de laboratorio, y "no de la vida real".



La científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que los estudios de laboratorio no toman en cuenta otros aspectos del sistema inmune de los individuos que desempeñan un papel sumamente importante cuando se trata de protegerlos de una infección grave.



El profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mauricio Rodríguez manifestó que para obtener un panorama completo, "hay que estudiar también las células inmunitarias linfocitos T, que pueden reconocer y destruir células infectadas y son claves para contener las infecciones virales". Si los estudios se enfocan sólo en medir el nivel de anticuerpos, "la variabilidad va a ser muy grande", advirtió el profesor.



(Le recomendamos leer: Aumento de casos de ómicron podría crear variantes más peligrosas, dice OMS)



Hasta ahora, los pocos estudios que se han hecho sobre las vacunas chinas no aportan una conclusión completa de la inmunidad con respecto a ómicron.

Facebook Twitter Linkedin

El estudio más citado en los medios sobre Sinovac las últimas semanas fue publicado por la Universidad de Hong Kong. Foto: Archivo El TIEMPO

Pendientes de la revisión científica

El estudio más citado en los medios sobre Sinovac las últimas semanas fue publicado por la Universidad de Hong Kong. Sus investigadores determinaron que ni la vacuna CoronaVac, de Sinovac, ni la de Pfizer-BioNTech son eficaces contra la nueva variante.



(Le puede interesar: ¿Por qué los vacunados también se contagian de coronavirus? ​)



Aun así, la investigación -dirigida por el prestigioso experto en enfermedades infecciosas Yuen Kwok yung- está pendiente de revisión por pares antes de su publicación y se basó en el análisis de las muestras de sangre de 50 personas, 25 de ellas inmunizadas con el esquema completo de CoronaVac y las otras 25 con Pfizer. Rodríguez afirmó que "son muy poquitas muestras y no es justo sacar conclusiones generales".



De la misma forma, "hay que tomar con precaución" los resultados de otro estudio hecho por el Ministerio de Salud de República Dominicana en colaboración con la Universidad de Yale que encontró que dos dosis de Sinovac no generaban anticuerpos contra ómicron.



(Siga leyendo: ¿Qué debe hacer si su prueba sale negativa, pero tiene síntomas de covid?)



Lo más valioso, recalcó el profesor de la UNAM, sería "tener información de los casos que están ocurriendo en la vida real y fijarse en su antecedente de vacunación". Rodríguez apuntó además: "¿Cuál es la definición de eficacia? Porque si la eficacia es prevenir la enfermedad grave y la muerte, es muy distinto de si es prevenir la enfermedad leve sintomática. Hasta ahora todas las vacunas son seguras y son efectivas para prevenir enfermedad grave y muerte".

Terceras dosis, claves para más inmunidad

Facebook Twitter Linkedin

Tanto Sinovac como Sinopharm utilizan virus inactivados para desencadenar la producción de anticuerpos que combaten el coronavirus Foto: EFE

Otro estudio de la Universidad Jiao Tong de Shanghái analizó la respuesta inmune ante la variante ómicron con una tercera dosis de Sinopharm.



Los investigadores encontraron que esta dosis de refuerzo aumentó "significativamente" la respuesta inmune al SARS-CoV-2 tras 28 días de la inyección. Sobre la variante ómicron, describieron que sí redujo la inmunidad en 20,1 veces con respecto a otra variante más antigua de Wuhan.



(De su interés: Píldoras contra el covid-19 no deben combinarse con otros medicamentos)



Pero los mismos científicos advirtieron que "aún se necesitan estudios del mundo real sobre la eficacia de la protección de la vacuna de refuerzo contra la variante ómicron".



Sinopharm está investigando el desarrollo de vacunas nuevas contra las últimas variantes de covid, incluida ómicron, dijo la farmacéutica, según el portal de noticias estatal China Internet Information Center.



De CanSino todavía no hay estudios sobre su respuesta ante ómicron. La farmacéutica aseguró al periódico Global Times que con una dosis de refuerzo, la vacuna frente a esta variante sólo perdería un ligero porcentaje de eficacia. Además, afirmó que estaba desarrollando una nueva vacuna.



Tanto Sinovac como Sinopharm utilizan virus inactivados para desencadenar la producción de anticuerpos que combaten el coronavirus, mientras que Convidencia -el preparado de CanSino- utiliza un virus diferente al SARS-CoV-2, menos nocivo, por lo general disfrazado con proteínas del coronavirus, para generar una respuesta inmunitaria.



(Le recomendamos leer: La respuesta de las células T se mantiene ante ómicron, según estudio)



Las tres vacunas tienen gran presencia en América Latina, con más de 280 millones de dosis entregadas.

Más noticias de Salud

-Científicos hallan anticuerpos que neutralizarían ómicron y otras variantes









-Dos dosis de la vacuna de Janssen reducen hospitalización por ómicron