La gigante farmacéutica estadounidense Pfizer confirmó el martes que su píldora contra el covid-19 redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90% cuando se toma en los primeros días después de que aparecen los síntomas, según se constató en ensayos clínicos.



(Siga leyendo: Estudio revela eficacia de vacuna de Pfizer frente a variante ómicron )



Estos resultados se basan en todos los participantes de las pruebas -más de 2.200 personas- y confirman lo que se anunció a principios de noviembre a partir de conclusiones preliminares.



(Además: Pfizer cree que síntomas de ómicron son leves, pero más transmisibles ​)

No se registraron muertes entre los que recibieron el tratamiento. Los participantes no estaban vacunados y tenían un alto riesgo de desarrollar un caso grave de covid-19. Pfizer también anunció que espera que su tratamiento antiviral, el cual se comercializará como Paxlovid, siga siendo eficaz contra la variante ómicron.



(Lea también: EMA dice que es 'muy raro' el riesgo de miocarditis con vacunas ARNm)



El mes pasado, la farmacéutica estadounidense afirmó que su medicamento oral tenía una eficacia de alrededor del 89% en la prevención de hospitalizaciones o muertes en comparación con un placebo, según los resultados provisionales obtenidos en unos 2.200 voluntarios.



En el ensayo no murió ninguna persona de las que recibió el tratamiento de Pfizer, en comparación con los 12 decesos que se produjeron entre los que recibieron el placebo.



Las píldoras de Pfizer se toman junto con el antiguo antiviral ritonavir cada 12 horas durante cinco días a partir del inicio de los síntomas. Si se autoriza, el tratamiento se venderá como Paxlovid.



"Esto destaca el potencial de este (fármaco) candidato para salvar la vida de pacientes en todo el mundo", expresó Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, citado en un comunicado. "Variantes preocupantes como ómicron han exacerbado la necesidad de opciones de tratamiento accesibles para quienes contraen el virus", agregó.



(De su interés: Pfizer y J&J trabajan en versión de sus vacunas anticovid contra ómicron)



Los antivirales actúan disminuyendo la capacidad de un virus para replicarse, lo que ralentiza la enfermedad.



Estos tratamientos representan un complemento clave de las vacunas para la protección contra el covid-19, en particular porque son muy fáciles de administrar, pudiendo tomarse simplemente en casa por vía oral.

Más noticias de Salud

-La FDA respalda el uso de la píldora de Merck contra el covid-19









-Vacunas Pfizer se agotaron este martes en Bogotá