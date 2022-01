La vacunación contra la covid-19 no afecta a los resultados de fertilidad en las pacientes sometidas a fecundación in vitro (FIV), según un estudio publicado en la revista Obstetrics & Gynecology.



Los resultados se suman al "creciente conjunto de pruebas" que aseguran que la vacunación contra la covid-19 no afecta a la fertilidad, de acuerdo con los autores, liderados por el Hospital Monte de Sinaí de Nueva York.



Los investigadores compararon las tasas de fecundación, embarazo y aborto prematuro en pacientes de FIV que habían recibido dos dosis de los compuestos de Pfizer o Moderna y constataron los mismos resultados que en las no vacunadas.



"Se trata de uno de los mayores estudios de revisión de la fertilidad y de los resultados de los ciclos de FIV en pacientes que recibieron las vacunas covid", resume Devora A.

Aharon, primera autora del estudio y experta en fertilidad de la Escuela de Medicina Icahn de Monte de Sinaí.



La investigación no encontró diferencias significativas en la respuesta a la estimulación ovárica, la calidad de los óvulos, el desarrollo de los embriones o los resultados del embarazo entre las pacientes vacunadas y las no vacunadas.



"Nuestros hallazgos de que la vacunación no tuvo ningún impacto en estos resultados deben ser tranquilizadores para aquellas mujeres que están tratando de concebir o están en el embarazo temprano", señala la experta, también del centro de medicina reproductiva RMA de Nueva York.



En el estudio participaron pacientes cuyos óvulos fueron recolectados de ovarios y se fecundaron con esperma en un laboratorio, creando embriones que se congelaron y posteriormente se descongelaron y transfirieron al útero, y mujeres que se sometieron a un tratamiento médico para estimular el desarrollo de los óvulos.



Los dos grupos a los que se practicó la transferencia de embriones congelados-descongelados (214 vacunadas y 733 no vacunadas) tuvieron tasas similares de embarazo y de pérdida temprana del mismo.



Los dos grupos de pacientes que se sometieron a estimulación ovárica -222 vacunados y 983 no vacunados- tuvieron tasas similares de óvulos recuperados, fertilización y embriones con un número normal de cromosomas.



Las pacientes del estudio fueron tratadas entre febrero y septiembre de 2021. Los autores prevén que los resultados alivien la ansiedad de las personas que se plantean un embarazo, señala un comunicado del citado hospital.



"Al aprovechar la ciencia y el big data, podemos ayudar a tranquilizar a las pacientes en edad reproductiva y permitirles tomar las mejores decisiones. Reconfortará a las personas saber que la vacuna covid no afecta a su potencial reproductivo", subraya Alan B. Copperman.



Esta publicación coincide con el auge de la variante ómicron, altamente contagiosa. Los investigadores recuerdan que estudios anteriores ya han comprobado que la vacunación ayuda a proteger a las embarazadas contra la enfermedad grave, confiere anticuerpos a sus bebés y no aumenta el riesgo de parto prematuro o de problemas de crecimiento fetal.

