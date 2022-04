Un nuevo estudio de la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) basado en el aprendizaje automático ha revelado algunos de los secretos de las personas que pierden peso y lo mantienen: perseverar a pesar de los contratiempos, recordar regularmente cómo era su vida antes de la pérdida de peso y mantenerse centrado en su salud, según publican sus autores en Obesity: The Journal of The Obesity Society.



Se trata del primer estudio a gran escala que permite a los que mantienen la pérdida de peso identificar con sus propias palabras lo que les ayudó a tener éxito. Los más de 6.000 participantes eran miembros de Weight Watchers (WW) que habían perdido más de 15 kilos en promedio y se habían mantenido durante más de tres años.



Respondieron a preguntas abiertas sobre sus motivaciones (en el pasado y en el presente) y las estrategias para mantener la pérdida de peso y los cambios de estilo de vida resultantes.



A continuación, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático para agrupar las respuestas por temas. “Uno de los hallazgos más impresionantes fue la forma en que las personas que mantenían la pérdida de peso describieron la perseverancia frente a los contratiempos”, explica Suzanne Phelan, profesora del Departamento de Kinesiología y Salud Pública de Cal Poly, que dirigió el estudio.



Según explica, “las personas que mantienen su peso ven los contratiempos como parte de su viaje exitoso. Los contratiempos no se describieron como fracasos –resalta–. Los veían como una interrupción temporal en su camino”.



Los resultados del estudio abierto revelaron más información sobre las motivaciones para perder peso y mantenerlo. Los encuestados mencionaron a menudo problemas de salud como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Otros citaron la preocupación por la movilidad, la apariencia, las sugerencias de la familia o los amigos y la necesidad de cambiar porque a menudo se sentían cansados.

Perseverancia

Los encuestados ofrecieron consejos a otras personas que estuvieran atravesando su propio viaje de salud y pérdida de peso. Muchos dijeron que la perseverancia era esencial para superar los inevitables contratiempos.



Al respecto, Kelly Johana Cardona (@familiafitplus), especialista en Nutrición Deportiva de ISSA (International Sports Sciences Association), afirma que el proceso de pérdida de peso implica muchos cambios en la vida de cada persona. “Desde alimentación hasta actividad física, dichos cambios no deben ocurrir solo por un intervalo de tiempo. Se recomienda mantener los hábitos aprendidos, de lo contrario, los viejos patrones reaparecerán y el ciclo nuevamente comienza”, dice.

Según el estudio, las personas que mantienen la pérdida de peso describieron el seguimiento constante de la ingesta de alimentos como una habilidad esencial dentro del estilo de vida saludable. Por eso, Cardona recomienda comenzar, con ayuda del nutricionista, la incorporación de más calorías a la dieta hasta llegar al requerimiento que el cuerpo necesita.



“Es fundamental que este proceso se lleve despacio y, sobre todo, que las calorías adicionales deriven de alimentos saludables; incorporar a la dieta preparaciones nuevas cargadas de sabor, color y nutrientes permitirá también mejorar el nivel de adherencia y que no se regrese a los viejos hábitos”, asegura.



El estudio también demostró que las personas que mantienen la pérdida de peso siguen motivados para mantenerla sobre todo por la salud y la apariencia, así como por la reflexión sobre las experiencias pasadas.



Además, creen que los cambios más importantes son la reducción del dolor, el estado médico, la confianza, el sentirse más a gusto y cómodo mental y físicamente, la forma física y la imagen corporal y describen las consecuencias de la pérdida de peso como retos relacionados con el costo de compra de ropa nueva, las críticas inesperadas de los demás, la piel flácida y el esfuerzo necesario para mantener un estilo de vida saludable.



De acuerdo con Cardona, la actividad física es parte integral del mantenimiento del peso. “Un programa de ejercicios enfocado en conservar y mejorar la masa muscular permitirá que el cuerpo sea más eficiente, lo que se podría traducir en más calorías ingeridas y mayor grasa perdida”, sostiene.

Phelan y sus coautores publicaron recientemente otro estudio en el que se examinaron las motivaciones de elección de alimentos entre 4.000 personas que han perdido peso.



Sus conclusiones, publicadas en diciembre en el Journal of Human Nutrition and Dietetics, descubrieron que, en comparación con las personas con peso estable y con obesidad, las que habían mantenido la pérdida de peso tomaban sus decisiones alimentarias basándose más en la salud y el control del peso y menos en el precio. Además, los que mantenían el peso eran más propensos a considerar las consecuencias futuras de sus comportamientos actuales.



Finalmente, Cardona recomienda perder el miedo a ganar peso, toda vez que los números en una balanza no son el único indicador que determina el estado de salud de una persona. “En el camino puede volver a recuperar unos cuantos kilos –afirma–, pero podrían ser saludables”.



EUROPA PRESS

MADRID

