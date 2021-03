¿Cómo impactó la pandemia a los trabajadores de la salud?

El próximo 11 de abril se cumple un año desde que la pandemia se cobró la vida del primer trabajador de la salud en el país: el médico Carlos Fabián Nieto, quien falleció en Bogotá a causa del covid-19. Con él se abrió una senda de dolor para cientos de familias de este personal sanitario, que no solo han padecido los efectos directos del coronavirus, sino que han estado rodeados por el miedo y la zozobra.



Según revela el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta el 17 de marzo pasado se habían confirmado 225 decesos de estos trabajadores y profesionales, y se habían diagnosticado 50.405 infecciones.

En estas estadísticas no se alcanzan a cuantificar otro tipo de afectaciones y por eso, justamente, el Ministerio de Salud anunció la semana pasada que Colombia ya adelanta la investigación ‘Héroes’, que intenta medir el impacto de la pandemia en los trabajadores de la salud en temas como cargas laborales, estigma y salud mental.



Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles de la cartera, señaló que “este estudio busca evaluar el impacto de la pandemia de covid-19 en la salud mental, conductual y social de los trabajadores de la salud, reconociendo adicionalmente las particularidades de los territorios más afectados por el conflicto armado”.



La investigación, valga decir, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se adelanta en los cinco continentes. En esta parte del mundo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) colidera su desarrollo, y en Colombia también participan la Universidad de Antioquia, la Facultad Nacional de Salud Pública, London School of Hygiene and Tropical Medicine, la Universidad El Bosque, la Universidad del Valle, Columbia University, varias IPS, así como usuarios de servicios de salud mental y apoyo psicosocial y entidades de salud pública que trabajan en covid-19.



“El estudio, que ya se inició en Colombia, quiere comprender los efectos de la pandemia de acuerdo con la historia de la violencia en la salud mental de los trabajadores de la salud en el país, haciendo énfasis en algunas regiones de los Programas de Desarrollo con un Enfoque Territorial (Pdet), y utilizar esta evidencia para diseñar y evaluar una intervención basada en ‘e-health’ para prevenir problemas de salud mental y aumentar la resiliencia”, apuntó Bautista.



La población objetivo incluye trabajadores que han interactuado con personas con covid-19 o quienes tienen sospecha de tener el virus, en diferentes contextos sanitarios, incluidos hospitales, centros de atención primaria, residencias para adultos mayores, entre otros.



De hecho, desde julio pasado el equipo de investigación ha venido avanzando en temas como la obtención de recursos de financiación de Colciencias-Fondo Newton del Reino Unido, el diseño de la encuesta y puesta en funcionamiento en línea y la aleatorización de instituciones de salud en Medellín, Bogotá, Cali, Florida (Valle del Cauca), Pradera (Valle del Cauca), Turbo (Antioquia) y Apartadó (Antioquia).



La metodología

En una primera fase –explica Bautista–, cerca de 3.000 trabajadores de la salud (entre personal clínico y no clínico, administrativo y de apoyo) diligencian un cuestionario en internet, que incluye información sociodemográfica, evalúa síntomas depresivos, de ansiedad y estrés.



De igual manera, este cuestionario tiene una serie de preguntas sobre factores emocionales, conductuales y sociales relacionados con la pandemia de covid-19 (temor por contagiar a familiares), con lo que se pretende estimar la prevalencia y distribución de los estresores de salud mental.



En una segunda etapa se realiza seguimiento del talento humano en salud a los tres, seis y 12 meses de la primera medición, “para conocer los impactos de la pandemia a largo plazo y cómo los factores estresores y protectores explican un mayor o menor riesgo de enfermar”, puntualiza Bautista.



“Finalmente, se diseñará y evaluará una intervención basada en ‘e-health’ que permita detectar y prevenir depresión y ansiedad, y promover la resiliencia en los trabajadores de la salud”, remata.



Se espera que los resultados de esta investigación se conozcan en octubre del 2021, y según el Ministerio “serán de gran utilidad para diseñar e implementar estrategias de cuidado de la salud mental en los trabajadores de la salud del país”.



En la región

En su actualización epidemiológica del 11 de marzo pasado, la OPS dio a conocer que entre enero de 2020 y este mes de marzo se han registrado 1’369.969 casos del nuevo coronavirus en trabajadores de la salud de 19 países de la región, infecciones que han dejado al menos 7.389 muertes confirmadas en esta población.



En números absolutos, México es el país que más aporta a esta estadística al sumar 3.534 fallecimientos de este personal, lo que representa casi la mitad de los de toda la región. Le siguen en muertes reportadas Estados Unidos (1.387), Perú (589), Brasil (480) y Argentina (456). Números que continúan aumentando, “desafortunadamente”, según la OPS.

Una de cada tres víctimas era médico

Un análisis de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS) deja ver que, hasta el 17 de marzo, 74 de los 225 trabajadores de la salud fallecidos en Colombia tenían por profesión la medicina, lo que representa una de cada tres víctimas; 39 de los muertos por covid-19 en esta población eran auxiliares de enfermería; 21, tecnólogos en radiología; 15, del personal administrativo; 14, profesionales de enfermería, y 8, estudiantes. Vale decir que en 77 de los 225 decesos confirmados se infectaron en el ejercicio de su profesión y en 112 de estos casos no se pudo establecer el mecanismo de infección. Los recuperados son 50.076 entre los 50.405 infectados.



UNIDAD DE SALUD