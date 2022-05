Investigaciones anteriores confirman que no dormir lo suficiente (la cantidad recomendada para adultos es de 7 a 8 horas diarias) o tener un sueño de mala calidad aumenta los riesgos de padecer hipertensión arterial, colesterol elevado y aterosclerosis.



(Siga leyendo: La peligrosa vigorexia por exceso de ejercicio )



No dormir lo suficiente se relaciona con el aumento de peso, la diabetes y la inflamación, lo que puede empeorar las enfermedades cardiovasculares.



(Además: ¿Es necesario hacer ejercicio para adelgazar? ¿Qué dicen los expertos?)

También se ha demostrado que dormir demasiado o muy poco aumenta el riesgo de infarto, ataque cardíaco y muerte.



Según la doctora Angelique Brellenthin, autora del estudio y profesora adjunta de kinesiología de la Universidad Estatal de Iowa (EE.UU.), “cada vez se reconoce más que dormir lo suficiente, en especial sueño de alta calidad, es importante para la salud, incluida la cardiovascular. Desafortunadamente, más de 1/3 de estadounidenses no duermen lo suficiente de forma regular”.



(De su interés: Cuántos minutos debe entrenar para vivir más, según la ciencia)



Dicha estadística es similar a la de Colombia. “A menudo se recomienda la actividad aeróbica para mejorar el sueño –agrega–, pero se sabe muy poco sobre los efectos del ejercicio de resistencia frente al ejercicio aeróbico en el sueño”.



El informe científico del Comité Asesor de las Directrices de Actividad Física de 2018 del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. identificó la necesidad de más investigación sobre el ejercicio de resistencia y los resultados del sueño.

El estudio

“Nuestro estudio es uno de los ensayos de ejercicio más grandes y más largos en una población adulta general para comparar directamente los efectos de los diferentes tipos de ejercicio en múltiples parámetros del sueño”, resalta.



Para este estudio, los investigadores reclutaron a 386 adultos que cumplían los criterios de sobrepeso u obesidad, es decir, un índice de masa corporal de 25-40 kg/m². Los participantes eran inactivos y tenían una presión arterial elevada, que medía entre 120-139 mm Hg de sistólica (cifra superior) y 80-89 mm Hg de diastólica (cifra inferior).

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a un grupo sin ejercicio (para comparar) o a uno de los 3 grupos de ejercicio (solo aeróbico, solo de resistencia o combinado de aeróbico y resistencia) durante 12 meses.



Todos los integrantes de los grupos de ejercicio participaron en sesiones supervisadas de 60 minutos, tres veces por semana, y el grupo de ejercicio combinado hizo 30 minutos de ejercicio aeróbico y 30 minutos de ejercicio de resistencia.

Es uno de los ensayos de ejercicio más grandes y más largos en una población adulta para comparar directamente los efectos de los diferentes tipos de ejercicio en múltiples parámetros del sueño FACEBOOK

TWITTER

Los participantes en el ejercicio aeróbico podían elegir entre banda de correr, bicicletas verticales o reclinadas o elípticas para su modalidad aeróbica durante cada sesión. Los investigadores controlaron sus frecuencias cardíacas para mantenerlas continuamente en el rango de frecuencia cardíaca prescrito para un ejercicio de intensidad moderada a vigorosa.



(Lea también: ¿Conoce los peligros de tomar proteína sin hacer ejercicio?)



El grupo de ejercicios de resistencia completó sus series y repeticiones en 12 máquinas de resistencia para trabajar todos los grupos musculares principales en una sesión. Las máquinas incluían la prensa de piernas, la prensa de pecho, la extensión de piernas, el curl de piernas, el curl de bíceps, el pushdown de tríceps, la prensa de hombros, el crunch abdominal, la extensión de la espalda baja, la rotación del torso y la abducción de cadera. Los participantes realizaron tres series de 8 a 16 repeticiones al 50-80% de su máximo de una repetición.



El grupo combinado hizo 30 minutos de ejercicio aeróbico a una intensidad entre moderada y vigorosa, y luego dos series de 8 a 16 repeticiones de ejercicios de resistencia en 9 máquinas en lugar de 12. Los participantes en el estudio completaron una serie de evaluaciones al inicio y a los 12 meses, incluyendo el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (PSQI), que mide la calidad del sueño.



Los investigadores también midieron la duración del sueño; la eficiencia del sueño (cuánto tiempo se duerme realmente dividido por el tiempo total que el individuo está en la cama); la latencia del sueño (cuánto tiempo se tarda en dormirse después de meterse en la cama); y las alteraciones del sueño (la frecuencia con la que el sueño se ve alterado por cosas como tener demasiado calor o demasiado frío, roncar o toser, tener que ir al baño o tener dolor).



Las puntuaciones más bajas en el PSQI indican una mejor calidad del sueño, y van de 0 para el mejor sueño a 21 como el peor sueño posible. Las puntuaciones superiores a cinco se consideran “sueño de mala calidad”.

Los resultados

Según el estudio, más de un tercio (35 %) de los participantes tenían un sueño de mala calidad al comienzo del mismo. Entre el 42 % de los participantes que no dormían al menos 7 horas al inicio del estudio, la duración del sueño aumentó en una media de 40 minutos en 12 meses para el grupo de ejercicio de resistencia, en comparación con un aumento de 23 minutos en el grupo de ejercicio aeróbico, 17 minutos en el grupo de ejercicio combinado y 15 minutos, en el de control.



La eficiencia del sueño aumentó en grupos de ejercicio de resistencia y de ejercicio combinado, pero no en el grupo de ejercicio aeróbico ni en el de no ejercicio.



La latencia del sueño disminuyó ligeramente, en 3 minutos, en el grupo asignado al ejercicio de resistencia únicamente, sin que se produjeran cambios notables en la latencia en los otros grupos de participantes.



La calidad del sueño y los trastornos del sueño mejoraron algo en todos los grupos, incluido el grupo que no hizo ejercicio.



(Le recomendamos leer: ¿Puede el ejercicio disminuir el riesgo de contagio por covid-19?)



Según los resultados, las intervenciones centradas en los ejercicios de resistencia pueden ser una nueva forma de promover un mejor sueño y mejorar la salud cardiovascular. Según Brellenthin: “Aunque tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia son importantes para la salud, nuestros resultados sugieren que los ejercicios de resistencia pueden ser superiores cuando se trata de mejorar el sueño nocturno”.



“El ejercicio de resistencia mejoró significativamente la duración y la eficiencia del sueño, que son indicadores críticos de la calidad del sueño que reflejan lo bien que una persona se queda dormida y permanece dormida durante toda la noche –continúa–. Por lo tanto, si su sueño ha empeorado notablemente en los últimos dos años estresantes, considere la posibilidad de incorporar 2 o más sesiones de entrenamiento de ejercicios de resistencia en su rutina de ejercicios regular para mejorar su salud muscular y ósea general, así como su sueño”.



EUROPA PRESS

Más noticias de Salud

-¿Por qué 10 minutos de ejercicio al día podrían salvarle la vida?



-El ejercicio podría retrasar el envejecimiento, según una investigación