Un ensayo clínico liderado por el infectólogo del Hospital Germans Trias i Pujol y de la Fundación de Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas (FLSida), Oriol Mitjà, y la doctora de Salud Pública del Departamento Nacional de Salud de Papúa Nueva Guinea (PNG), Lucy John, ha revelado una mejor estrategia para erradicar la enfermedad de pian.



El pian es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Treponema pallidum, similar a la sífilis, pero que no se transmite sexualmente, sino por contacto con lesiones cutáneas de personas infectadas y que afecta principalmente a piel, huesos y articulaciones.



Esta enfermedad infecciosa afecta sobre todo a niños que viven en áreas rurales, con un clima templado o tropical, en África, las islas del Pacífico occidental y el sudeste de Asia.



Los autores del nuevo ensayo, que publica la revista 'New England Journal of Medicine', han identificado una estrategia para erradicar el pian con mayor eficacia que la actual que, según ellos, "supone un avance en la ciencia para la erradicación de las enfermedades infecciosas".



El estudio tiene su origen en 2012, cuando Mitjà y su equipo, pusieron las bases científicas para que la OMS estableciera la denominada 'Estrategia Morges' para erradicar el pian suministrando una dosis de azitromicina a todas las personas residentes en áreas en las que se hubieran registrado casos.



No obstante, en 2018 vieron que esta estrategia era insuficiente para detener la transmisión de la infección.



Ahora, los mismos investigadores han publicado los resultados de un nuevo ensayo clínico hecho entre abril de 2018 y octubre de 2019 en la provincia de Nueva Irlanda (Papúa Nueva Guinea), financiado por la Fundación La Caixa, la Diputación de Barcelona y la Fundació Barberà Solidària, con la donación de la azitromicina por parte de la farmacéutica Kern Pharma.



En el ensayo han comparado las dos estrategias para controlar la enfermedad: la estrategia oficial (Morges), que consiste en una ronda de distribución masiva de azitromicina seguida por el tratamiento individualizado de los casos persistentes, y otra nueva estrategia experimental consistente en tres rondas de distribución masiva del mismo compuesto con seis meses de separación.



En el ensayo participaron 57.000 habitantes de Nueva Irlanda, una zona de alta prevalencia de pian, y comprobaron que, a los 18 meses, la prevalencia de pian fue cuatro veces menor en el grupo que recibió tres rondas de azitromicina (0,04 %), comparado con el grupo que recibió una única ronda (0,16 %).



Según los autores del ensayo, "estos resultados perfilan los pasos a seguir para alcanzar la erradicación efectiva de la enfermedad".



El presidente de FLSida, Bonaventura Clotet, resaltó que "el avance que acabamos de establecer no se limita solamente a la enfermedad de pian, sino que es relevante para el planteamiento de la erradicación de las enfermedades infecciosas en general. En las próximas décadas se espera que habrá nuevas infecciones emergentes y debemos apostar por la investigación en esta área", señaló.



Por su parte, Oriol Mitjà, miembro del comité científico que asesora al Gobierno catalán en la lucha contra la covid, ha subrayado que "el covid-19 nos ha mostrado que las enfermedades viajan sin que exista la posibilidad de limitarlas geográficamente".



"Todos tenemos -según Mitjà- la responsabilidad de contribuir al control de las infecciones emergentes y será imprescindible establecer una agencia fortísima especializada en identificar amenazas infecciosas y estrategias para su contención, que esté interconectada con agencias de otros países", concluyó.

