Los hombres fueron significativamente más vulnerables que las mujeres a las muertes por sobredosis de opioides y drogas estimulantes durante el 2020-2021, según un estudio que ha analizado los datos de los registros de defunción en los Estados Unidos.



El estudio, publicado en 'Neuropsychopharmacology', indica que los hombres tenían una tasa de mortalidad por sobredosis de opioides (como el fentanilo y la heroína) y psicoestimulantes (como la metanfetamina y la cocaína) entre 2 y 3 veces mayor.



Aunque se sabe que los hombres consumen drogas en mayor proporción que las mujeres, los investigadores descubrieron que esto no explica por sí solo la diferencia en las muertes por sobredosis, y señalaron que es probable que factores biológicos, conductuales y sociales se combinen para aumentar el riesgo de mortalidad de los hombres.



El estudio ha sido dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Icahn del Mount Sinai de Nueva York y del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud.

En el caso de la heroína se excluyeron del análisis los grupos de edad más jóvenes y más mayores (15-24 años y 65-74 años) Foto: iStock

"Aunque hombres y mujeres están expuestos al moderno suministro de drogas contaminadas con fentanilo, algo está haciendo que los hombres mueran en tasas significativamente más altas. Puede ser que los hombres consuman drogas con más frecuencia o en mayores dosis, lo que podría aumentar su riesgo de muerte, o puede haber factores de protección entre las mujeres que reduzcan su riesgo de muerte en comparación con los hombres", ha señalado la directora del NIDA y una de las coautoras del estudio, Nora Volkow.



"Comprender los factores biológicos, conductuales y sociales que influyen en el consumo de drogas y las respuestas de nuestros cuerpos es fundamental para desarrollar herramientas adaptadas para proteger a las personas de las sobredosis mortales y otros daños del consumo de drogas", ha añadido Volkow.

La magnitud de la diferencia registrada en la mortalidad por sobredosis entre hombres y mujeres fue sustancialmente mayor que la diferencia de consumo de drogas declarado. Foto: iStock

En 2021, cerca de 107.000 personas murieron por sobredosis de drogas, en gran parte debido al fentanilo que contamina el suministro de drogas. Los datos han demostrado sistemáticamente que la tasa de muertes por sobredosis de drogas es significativamente mayor para los hombres que para las mujeres.



Además, los datos sugieren que los hombres son más propensos que las mujeres a consumir casi todos los tipos de drogas ilícitas. Basándose en estos datos, los investigadores trataron de determinar en qué medida esta diferencia conocida entre sexos en la mortalidad por sobredosis varía según la droga, el estado y la edad, y de investigar si la mayor tasa de muertes por sobredosis entre los hombres se mantenía cuando se controlaban las mayores tasas de consumo de drogas entre los hombres en comparación con las mujeres.



Para ello, los investigadores llevaron a cabo un análisis estado por estado de los datos epidemiológicos representativos a nivel nacional sobre la mortalidad por sobredosis entre las personas de 15 a 74 años entre 2020 y 2021 en los EEUU.

Utilizando la plataforma 'Wide-ranging Online Data for Epidemiologic Research' (CDC WONDER) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



Los científicos también utilizaron datos representativos a nivel estatal y nacional de las Encuestas Nacionales sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH) para estimar y controlar las tasas de uso indebido de drogas (tomar drogas de una manera no recomendada por un proveedor de atención médica) entre los hombres en comparación con las mujeres. La NSDUH es realizada anualmente por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.



La mayor tasa de muertes por sobredosis entre los hombres se observó a lo largo de toda la vida (entre los 15 y los 74 años en general) y fue constante en todos los estados, incluso después de tener en cuenta otros factores demográficos como el patrimonio neto familiar.



Además, cuando los autores analizaron los datos por grupos de edad de 10 años, descubrieron que en el caso de las muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos como el fentanilo, los hombres presentaban mayores tasas que las mujeres en cada grupo dentro de toda la franja de edad de 15 a 74 años medida en el estudio.



Para las otras categorías de drogas evaluadas, los hombres también presentaban tasas de mortalidad por sobredosis superiores a las de las mujeres a lo largo de toda la vida, con pocas excepciones.



Debido a la escasez de datos, en el caso de la heroína se excluyeron del análisis los grupos de edad más jóvenes y más mayores (15-24 años y 65-74 años); en el caso de los psicoestimulantes y la cocaína, se excluyó del análisis el grupo de edad más mayor (65-74 años).

La mayor tasa de muertes por sobredosis entre los hombres se observó a lo largo de toda la vida (entre los 15 y los 74 años en general). Foto: iStock

Aunque los investigadores también constataron que los hombres declaraban consumir drogas más que las mujeres, la magnitud de la diferencia registrada en la mortalidad por sobredosis entre hombres y mujeres fue sustancialmente mayor que la diferencia de consumo de drogas declarado.



Por ejemplo, al comparar los datos de CDC WONDER y NSDUH, los investigadores descubrieron que los hombres tenían una tasa de mortalidad por sobredosis de cocaína 2,8 mayor que las mujeres, aunque los hombres solo tenían una tasa de consumo indebido de cocaína 1,9 mayor que las mujeres.



Los autores plantean la hipótesis de que se trata de una combinación de factores biológicos (por ejemplo, los hombres pueden tener una mayor vulnerabilidad a la toxicidad de las drogas que las mujeres), conductuales (por ejemplo, los hombres pueden consumir estas drogas de forma más arriesgada que las mujeres), así como otros factores sociales y de género.

"Estos datos ponen de relieve la importancia de analizar las diferencias entre hombres y mujeres desde una perspectiva múltiple", ha afirmado el profesor adjunto de Psiquiatría en la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai y autor principal del estudio, Eduardo R. Butelman.



"De cara al futuro, será importante que los investigadores sigan estudiando cómo la biología, los factores sociales y los comportamientos se entrecruzan con los factores de sexo y género, y cómo todo ello puede influir en el consumo de drogas adictivas y en las muertes por sobredosis", ha finalizado Butelman.

