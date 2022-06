Un estudio clínico reciente sobre cáncer de recto en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), en Estados Unidos, ha logrado resultados sorprendentes. De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, los doce pacientes que se sometieron a la investigación han logrado que la enfermedad desaparezca después de un tratamiento con inmunoterapia.



Si bien es un ensayo pequeño, hasta el momento, los resultados son tan impresionantes que se publicaron en The New England Journal of Medicine y se presentaron en la reunión de oncólogos clínicos más grande del país en junio de 2022.



Según relata la institución, en todos los casos el cáncer de recto desapareció después de la inmunoterapia, sin necesidad de aplicar tratamientos estándar de radiación, cirugía o quimioterapia. Además, el cáncer no ha regresado en ninguno de los pacientes, lo que supone que han estado libres de cáncer hasta por dos años.



"Es increíblemente gratificante. Recibir correos electrónicos felices de los pacientes de este estudio que terminan el tratamiento y están bien”, dice la doctora Andrea Cercek, principal autora del estudio.



Su co-investigador, el oncólogo médico Luis Diaz, Jr., está igualmente emocionado. Ha pasado su carrera estudiando cómo vencer el cáncer con inmunoterapia. “Es realmente emocionante”, dice el doctor Díaz, miembro de la Junta Asesora Nacional del Cáncer de la Casa Blanca.



La inmunoterapia es un tratamiento que utiliza ciertas partes del sistema inmunitario de una persona para combatir enfermedades como el cáncer. Esto se puede lograr estimulando o reforzando las defensas naturales del sistema inmunitario para que éste busque y ataque a las células cancerosas con más vigor o con mayor eficiencia.



Otra manera de aplicar la inmunoterapia es fabricando sustancias en el laboratorio que sean similares a unos componentes del sistema inmunitario y usarlas para ayudar a restaurar o mejorar el modo en que el sistema inmunitario encuentra y ataca a las células cancerosas.



De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, en las últimas décadas, la inmunoterapia se ha convertido en una parte importante del tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se están probando y aprobando nuevos tratamientos de inmunoterapia, y se están descubriendo nuevas formas de trabajar con el sistema inmunitario a un ritmo muy rápido.



Sobre este estudio, la doctora Cercek, concluye que "la parte más emocionante de esto es que cada uno de nuestros pacientes solo ha necesitado inmunoterapia. No hemos irradiado a nadie, y no hemos sometido a nadie a cirugía”.

