Programa Prass de Colombia evitó 84 mil muertes, según estudio

A raíz de la pandemia por covid-19, el Ministerio de Salud y Protección Social creó el programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass), que se basa en el rastreo y aislamiento de los casos probables o sospechosos de covid–19.



(Siga leyendo: ¿Las empresas podrán exigir carné de vacunación a sus trabajadores?)



Esto se tradujo en el aumento de capacidad de pruebas, detección, aislamiento definido y trazabilidad de las cifras que registraba la pandemia por coronavirus en el país, mediante el uso de la aplicación Coronapp.



(Además: 51 mil niños entre 3 y 11 años han sido vacunados, según Minsalud)

"A partir de todo lo que implica la apertura económica, hemos decidido diseñar una estrategia que nos permita trabajar en el aislamiento selectivo de poblaciones", sostuvo el ministro de salud, Fernando Ruiz Gómez, hace un año cuando el proyecto apenas estaba por comenzar.



(Le puede interesar: El mundo supera los 5 millones de muertos por covid-19)



Casi un año después de poner en práctica el programa, un estudio publicado en la revista médica The Lancet Regional Health intenta dar cuenta de los resultados obtenidos hasta ahora, en el país.



Según el documento, el programa previno 84.730 muertes, ahorrando aproximadamente US $ 2.123 millones de dólares en potenciales años productivos de vida perdidos. Durante la primera ola de la pandemia en Colombia, el exceso de mortalidad fue de 15,728 muertes, situación que supone un aumento del 32% con respecto a la media histórica.



El programa implementado resultó ser bastante funcional. Para comprobar su efectividad los investigadores compararon dos escenarios en donde, con la población total de Colombia se implementaba el programa y en un otro lugar del mundo no.



(Lea también: OMS prevé que aparecerá otro virus 'que no podremos contener' )



El estudio especifica que una vez que se identificaba un caso, los pacientes debían aislarse con sus contactos cercanos. El caso de contagio era constantemente monitoreado para evaluar los signos o síntomas de advertencia. Tanto a la persona, como a sus contactos, los aislaban, contactaban y rastreaban durante 14 días.



En total, la estrategia ahorró US $ 1.045 y US $ 850 en el sistema social y de salud, respectivamente. Estos ahorros equivalen a hasta dos veces el gasto anual en salud per cápita de Colombia en 2019. Además, el modelo con menor pérdida de productividad arrojó ahorros de US $ 1.028 por cada caso en la perspectiva social.

Más noticias de Salud

-Salud dental, un problema que aqueja a millones en EE. UU.





-Aumentarían muertes por cáncer por tabaco en China para 2040, dice informe