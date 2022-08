Para muchas personas no hay nada mejor que sentarse frente al televisor y hacer una maratón por horas de sus series o películas favoritas acompañados de comida. Sin embargo, esto puede perjudicar la salud mental cuando se tenga unos años de más.

Un estudio realizado por varios investigadores de la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de California describió los efectos que se pueden causar en el cerebro si se utiliza la televisión por un tiempo excedido.

(Siga leyendo: Vinagre de manzana en ayunas: Mitos y verdades de bebida 'milagrosa' de famosas).

¿Qué tan mala es la televisión?



El estudio, publicado el 222 de agosto de 2022 en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS, por sus siglas en inglés), determinó que dichas actividades sedentarias que se realizan por muchas horas seguidas provocan un daño en el cerebro, siendo más propensa la persona a sufrir alguna enfermedad mental.



En el Reino Unido, los investigadores desarrollaron el análisis a más de 140 mil personas con una edad máxima de 60 años, el cual duró aproximadamente 10 años. De esta forma, concluyeron que quienes estuvieron observando la televisión por un largo tiempo tuvieron un 40 % de probabilidad de padecer demencia.

Facebook Twitter Linkedin

Ver televisión es una actividad sedentaria. Foto: iStock

“El ejercicio y la actividad física se han mostrado prometedores en la reducción de las tasas de deterioro cognitivo y riesgo de demencia en adultos mayores. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones para aumentar los niveles de actividad física, la participación en el ejercicio con propósito no ha aumentado sustancialmente”, explicaron en el estudio.



Las conclusiones se dieron por la detección de un bajo nivel de actividad cerebral, la cual estaría relacionada con los más de tres mil casos de demencia que se han presentado durante los últimos 10 años en el país europeo.

¿El uso del computador es dañino?

Según los expertos, en el caso del computador, los investigadores hallaron que todo depende del uso que le brinden las personas, ya que ciertas actividades pueden activar la función cognitiva.

Facebook Twitter Linkedin

El uso del computador no genera gran daño a la salud. Foto: iStock

(Además: Los peores alimentos y bebidas para sus dientes).

“Nuestros hallazgos sugieren que los impactos cerebrales de estar sentados durante nuestras actividades de ocio están separados de cuán físicamente activos somos. Estar más mentalmente activos, como cuando usamos computadoras, puede ser una forma clave de contrarrestar el mayor riesgo de demencia relacionado con comportamientos más pasivos como mirar televisión”, finalizó uno de los investigadores en el estudio.

Más noticias

Freidoras de aire: ¿Cuánta energía consumen?, ¿son saludables?, y otras preguntas

Los 10 beneficios que genera tomar un yogur por día

El ejercicio que eligen famosas como Jennifer Aniston para 'sacar' piernas

Diez alimentos para prevenir la acidez estomacal

Tendencias EL TIEMPO