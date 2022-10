Grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y población migrante no documentada, tuvieron una cobertura que ronda por debajo de los 20 puntos porcentuales del promedio de vacunación nacional contra covid-19.



Esto puede explicarse dadas las barreras de acceso preexistentes que tienen estos grupos poblacionales al acceso sanitario oportuno y que significaron una acentuación de la crisis sanitaria y la imposibilidad de cumplir de manera cabal el cubrimiento de la totalidad del territorio nacional y el pleno desarrollo del Plan Nacional de Vacunación (PNV).



Este diagnóstico fue realizado por Oxfam Colombia, Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional en el marco de la plataforma ‘Vacunas Para la Gente’ (People’s Vaccine Alliance) de la que también hacen parte Ifarma y Global Humanitarian Progress Corporation. Su finalidad es liberar las patentes de las vacunas en el mundo para facilitar su acceso para todas las personas, independientemente de su país de origen, sexo, etnia, o capacidad de ingreso.

Vacunación en Pasto, capital de Nariño. Foto: Mauricio de la Rosa

La "Situación de la Inmunización Contra La covid-19” y el "Estudio de caso sobre la accesibilidad de las vacunas para la covid-19 en poblaciones en situación de vulnerabilidad” son los dos documentos del diagnóstico construidos a partir de una revisión tradicional que constó tanto de diversas fuentes oficiales y no oficiales (como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, Our World Data de la Universidad de Oxford, entre otras), como de grupos focales con comunidades afrodescendientes e indígenas de los municipios de Leticia (Amazonas), Buenaventura (Valle del Cauca), Turbo (Antioquia), Vigía del Fuerte (Antioquia) e Ipiales (Nariño).

Barreras de acceso

Como bien señala Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional y una de las investigadoras del estudio, si bien el Gobierno Nacional hizo un gran esfuerzo para garantizar el acceso a la vacuna y realizó un Plan Nacional de Vacunación (PNV) que priorizó a los grupos poblacionales con mayor riesgo, “encontramos que aún existen territorios zonas periféricas, entre los que se encuentran grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, que cuentan con una cobertura menor del 40 por ciento a pesar de que el promedio del gobierno nacional es aproximadamente del 60 por ciento”.



Por una parte, mientras que en Leticia la cobertura de la primera dosis fue mayor al 89 por ciento e Ipiales al 87 por ciento, se comienza a ver una gran diferencia con Buenaventura, que no fue mayor del 42 por ciento, o Turbó, con el 40 por ciento; y se hace más notoria con Vigía del Fuerte, que contó con el promedio más bajo con relación a los estudios con el 39 por ciento.



Ahora bien, se evidenció luego una disminución considerable en la aplicación de los refuerzos por la falta de seguimiento en la vacunación para las comunidades. “Los primeros refuerzos posteriores son también muy diversos, pero con mucha menos cobertura, lo que significa que se está perdiendo la confianza en la vacunación. La cobertura de Leticia es del 33 por ciento, Ipiales del 27 por ciento, Vigia Fuerte del 12 por ciento en Buenaventura no alcanza el 9 por ciento y Turbó es la menor con el 7 por ciento”, señala Vaca.

Una enfermera vacuna a una mujer en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Foto: Schneyder Mendoza / AFP

Entre los elementos que complicaron la administración de la vacuna, especialmente para las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, estuvieron la dificultad en el acceso geográfico, la mala calidad de la estructura vial y, muchas veces, la falta de reconocimiento del Estado a su cosmovisión (en relación a sus medicinas tradicionales y ancestrales) y su derecho a autodeterminarse, a la vez de la baja o nula infraestructura institucional del sistema de salud para atender a la población que reside en zonas de difícil acceso.



También se evidenció que la dificultad en el registro para la vacunación de la población migrante, especialmente la indocumentada, se dio en tanto que la identificación de la población a vacunar se hizo a través de los registros de fuentes oficiales, tales como las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Así, para las personas migrantes e indocumentadas, el no estar incluidas en el sistema de salud nacional, además de las dificultades para acceder a la afiliación, imposibilitó su acceso a la vacunación.

Retos y oportunidades

Una de las conclusiones que deja este diagnóstico es que el coronavirus evidenció una insuficiencia del alcance de canales de comunicación institucionales y en los esfuerzos de adaptación de los contenidos para hacer frente a las asimetrías y distorsiones de la información que también afectaron la consecución exitosa del PNV.



Así, si bien se gestaron iniciativas como la aplicación Mi Vacuna, con la cual era posible consultar esta información, se debió considerar también algunas limitaciones en cuanto al acceso de dispositivos electrónicos, internet o red eléctrica en algunas regiones del país. A su vez, debían fortalecerse otros canales de comunicación activa continuos por parte de las aseguradoras para llegar a las comunidades étnicas.



Por otra parte, no se tuvo en cuenta todo el contexto socio-cultural en el caso de las comunidades indígenas, específicamente en asuntos como el diseño de piezas de comunicación con diversidad cultural y de lenguaje, que considerara la idiosincrasia de la población.



Como señala el informe, “Solo hasta la expedición de la Circular 040 del 21 de julio del 2021 (5 meses después de la llegada de las vacunas al país), el Minsalud impartió directrices acerca del manejo del PNV en las comunidades étnicas a las Entidades Territoriales (ET), Entidades Promotoras de Salud (EPS), Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPSI) e Instituciones Prestadores de Salud (IPS). (Ministerio de Salud, 2021).

Falta de transparencia

Vacunación en Cúcuta, frontera con Venezuela. Foto: Cortesía del Instituto Departamental de Salud.

Ahora, aunque la estrategia de vacunación del covid-19 fue declarada de interés público y se reconoció la necesidad de un proceso transparente, en Colombia los contratos y otros documentos que sustententaron las negociaciones de adquisición de las vacunas no se divulgaron.



En efecto, el Instituto Anticorrupción (IIEA), solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revelar la información relacionada con el proceso de contratación entre el Gobierno Nacional y las distintas farmacéuticas para adquirir vacunas. Solicitud que fue denegada.



Debe señalarse que desde Oxfam Colombia, Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento de la UNAL, se hace el llamado a hacer frente a las barreras de acceso con la finalidad de establecer comunicación con las comunidades afectadas que permitan un mayor acceso a la salud en términos generales.



Pues, como señala Vaca, “más que el esfuerzo en sí mismo para llegar a la inmunidad de rebaño, que también es relevante, lo que nos preocupa es si estas barreras también lleven a faltas de cobertura en otras enfermedades con menos visibilidad que el covid-19”.

