Dado el incremento de nuevos casos de covid-19 que se vienen registrando en los últimos días a causa de la nueva variante ómicron, y que han generado un nuevo pico, el Ministerio de Salud y Protección Social instó al uso del tapabocas.



El uso del tapabocas sigue demostrando efectividad en la prevención del covid-19 y su nueva variante, por lo que esta medida no farmacológica resulta ser vital en el actual momento de la pandemia.



Al respecto Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios indicó "que en este momento donde hay una alta transmisión de la variante ómicron, la cual ya es dominante en el territorio nacional y tiene una transmisión mayor, es de vital importancia continuar con el uso del tapabocas".



Es de tener en cuenta que el tapabocas es de uso obligatorio en espacios públicos al aire libre, así como en recintos cerrados donde confluyan personas.



Adicionalmente, la evidencia científica de un estudio publicado en la National Library of Medicine, ratifica que el adecuado uso del tapabocas previene la transmisión de la variante ómicron, así como de cualquier otro linaje del covid-19. Por lo que, junto al lavado de manos, son las dos medidas no farmacológicas más efectivas.



"A una distancia de 1,5 metros entre una persona infectada con tapabocas quirúrgico y una no infectada con tapabocas quirúrgico, el riesgo es de 0,4 % hasta después de una hora de exposición", citó Escobar de acuerdo con el estudio, por lo que se concluye que el uso de tapabocas adecuadamente proporciona una excelente protección para los demás, así como para la persona.



Escobar Morales recordó a la ciudadanía que la epidemia no ha terminado, prueba de ello es que Colombia se encuentra en un ascenso de casos donde ahora es más importante el uso de tapabocas cubriendo nariz y boca.



Adicionalmente el viceministro solicitó iniciar la vacunación en las personas que aún están pendientes, así como completar esquemas y acudir por la dosis de refuerzo de cara a la nueva variante.

